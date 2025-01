Filmó como interrumpe el sonido de un parlante en la playa y generó debate

Es una de las figuras más relevantes del movimiento maker en Argentina , una corriente que impulsa la fabricación de dispositivos y soluciones tecnológicas de forma autónoma . Entre sus creaciones más recientes destaca el " Reggaeton Be Gone ", un aparato concebido para bloquear la señal de parlantes Bluetooth que emiten música, especialmente reggaetón .

“Reggaeton Be Gone” y “Pocket Gone”: ¿soluciones o controversias?

El “Reggaeton Be Gone” no es el único gadget de su clase desarrollado por Bandini. También ideó el “Pocket Gone”, con un fin parecido: anular el sonido de altavoces Bluetooth en lugares públicos. Ambos dispositivos fueron creados para cortar la conexión entre el parlante y el dispositivo que lo opera, dejando al altavoz sin emitir sonido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GugaNoblat/status/1878457146519527625&partner=&hide_thread=false Meu próximo presente de aniversário. O aparelho que desliga caixa de som a distância. pic.twitter.com/NUj14xJcOc — GugaNoblat (@GugaNoblat) January 12, 2025

Varios usuarios mostraron su emoción por conseguir uno de estos aparatos, mientras que otros pusieron en duda la moralidad de utilizarlos. “¡Necesito uno! Vos podés evitar una catástrofe en mi barrio”, comentó un usuario.

Aparte de estos inventos, Bandini ha participado en otros proyectos que fusionan la literatura con la tecnología, destacándose por su creatividad como creador. Aunque varios de sus diseños son temporales y no llegan a ser producidos en masa, su habilidad para captar la atención del público y generar conversación es innegable.

La aparición de aparatos como el “Pocket Gone” desató una discusión sobre la privacidad y la convivencia en lugares públicos. Mientras algunos lo consideran una herramienta para proteger el derecho al silencio, otros lo interpretan como una intromisión en la libertad.