Fue despedida de su trabajo y se vengó borrando todos los datos

Gallo explicó que había estado empleada sin contrato formal durante dos años y que fue despedida después de solicitar un aumento salarial. En su mensaje, escribió: "Dos años trabajando informalmente y me despiden por pedir una mejora salarial. Si no valoran mi trabajo, pronto comprenderán el costo de digitalizar y automatizar todo". Este comentario provocó diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma.

El video donde Florencia narra su episodio de venganza acumula hasta el momento más de 280 mil reproducciones.

“A mí me habrán echado, dejándome sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer, pero por lo menos yo no soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que romperle las pelotas al que creó mi base de datos porque yo ahora… la borré toda”, afirmó la joven en el video.