Guardó latas de aluminio por un año y recibió una suma de dinero que sorprendió

Sin embargo, expresó su desilusión ante la cifra obtenida: “ Un año juntando latas para esto, y bueno… ”, dijo mientras mostraba los billetes . En su grabación, Aylén aclaró que su proyecto no formó parte de una actividad constante ni fue algo que hubiera planeado con antelación.

Juntó latas durante un año y mostró por cuánta plata pudo venderlas.

Opiniones divididas en redes sociales

El experimento evidenció lo complicado que es obtener ingresos considerables mediante la recolección de materiales reciclables, incluso tras un largo período. No obstante, su publicación provocó opiniones divididas: algunos usuarios aplaudieron su dedicación al cuidado del medio ambiente, mientras que otros dudaron de si el esfuerzo justificaba la compensación económica.

Es importante señalar que el reciclaje de aluminio puede reducir hasta un 95% de la energía requerida para fabricar aluminio primario, además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la extracción de recursos naturales.

Una tiktoker del conurbano llevó a un centro de reciclaje latas de bebidas que fue acumulando en su casa y logró obtener una recompensa económica.

Formas de reciclaje en el mundo

Los beneficios financieros asociados al reciclaje pueden ser una excelente alternativa para promover la protección del medioambiente. Un claro ejemplo de esto es Alemania, donde existen máquinas en los comercios que recompensan económicamente a quienes reciclan botellas de plástico.

Sin embargo, algunos países han adoptado enfoques distintos para motivar a sus habitantes. En Corea del Sur, por ejemplo, la recolección de residuos alimenticios ha alcanzado cifras asombrosas, logrando reciclar el 97,5% de sus desechos orgánicos.

El desenlace tuvo lugar en San Martín, en el conurbano bonaerense.

Este éxito fue posible gracias a la implementación en 1995 de un sistema que requería el pago por la cantidad total de desechos producidos, aunque en ese entonces no se hacían distinciones entre los restos de comida y el resto de los residuos. Diez años después, en 2005, se instauró una prohibición para la disposición de residuos orgánicos en basureros, lo que representó un cambio clave en la gestión de los desechos alimenticios. Esta normativa promovió la clasificación de los desechos de comida y aceleró la creación de infraestructuras y tecnologías especializadas para su reciclaje.

En 2013, se puso en marcha el sistema actual de Pago por Peso de Residuos de Alimentos (“Weight Based Food Waste Fee”, o Wbfwf, por sus siglas en inglés). Este modelo se fundamenta en la idea de que cada individuo debe abonar según el volumen de desperdicios alimentarios que produce, promoviendo así la reducción del despilfarro y fomentando una mayor eficiencia en el reciclaje.

Embed @0800ayluss Junten latas o denmelas gracias sonido original - 0800ayluss

Desde 1996, en Taiwán, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estableció la obligación para los comercios de abonar una tarifa de reciclaje por los residuos que generaban, con el objetivo de destinar ese dinero a proyectos de reciclaje. También se implementaron avanzadas plantas incineradoras que casi no liberan sustancias contaminantes y disminuyen significativamente la cantidad de desechos enviados a vertederos. Estas instalaciones, además, producen energía y fabrican materiales como ladrillos y pavimento a partir de las cenizas resultantes.

En el caso de los hogares, Taiwán introdujo un modelo conocido como “pay as you throw” (PAYT) o “paga lo que tirás”, que impone a cada residente un cargo de alrededor de $0,36 dólares taiwaneses por cada litro de residuos que no son reciclables.