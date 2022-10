Historia viral: Vió a su papá muerto en el subte

Screenshot_20221012-175206.png

En compañía del texto, Agustín subió dos fotos en las que se puede ver a su padre de edad avanzada y pelo canoso, por un lado, y a un pasajero de iguales características y vestimenta que el papá de ellos utilizaba a diario.

La historia de estos hermanos oriundos de Formosa se hizo viral y ha dado lugar a respuestas con anécdotas parecidas. "Me pasó lo mismo cuando falleció mi bisabuelo, el de la izquierda es él en su último cumpleaños, y el de la derecha es un tiktok que me salió en mi para ti al poco tiempo y no podía creer lo que estaba viendo, aportó Sofía.

Screenshot_20221012-175237.png

"Soy de creer cero en estas cosas, pero si pienso que a veces la vida/dios/universo te da esa felicidad momentanea de volver a ver a tu ser querido, en forma de desconocido parecido a él", escribió un usuario.

Otras personas incluso han comparado al hombre de las imágenes con otro que estuvo en el show de Daddy Yankee, que tuvo lugar en el estadio de Vélez Sarsfield, pero con los colores de la ropa invertidos.

Screenshot_20221012-175315.png

La historia de Agustín y su hermana se viralizó a un nivel tan grande que inmediatamente llegó a los 100 mil likes y mil retweets.