Una colombiana decidió sacar el reggaetón de su vida y el motivo es viral. 

También criticó que a los hombres se les valora porque tienen fama, dinero o poder, “tal cual como si fuera un político de esos que tienen al país llevado y las mujeres lo aceptan en los videos.

Un segundo punto que rechazó es que las letras pintan a las jovencitas como “influenciables, manipulables, domesticables”. En ese sentido, la joven indicó que “porque nos traen cositas de Estados Unidos como ropa interior de Victoria’s Secret o ropa de marca que nos deslumbra, entonces estamos dispuestas a estar en la cama de ellos porque somos muy fáciles”.

Finalmente, aseguró que la mayoría de las letras de las canciones “suenan como si un hombre morboso nos estuviera diciendo cochinadas, y a mí que un hombre me hable así y que yo lo acepte es que yo no me respeto a mí misma”.

Y agregó que “es por eso yo con el reggaetón no más, porque yo me valoro, me respeto y porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten”.

Debate en las redes sociales por el reggaetón

La declaración, posteada el 13 de septiembre, casi alcanzó los dos millones de reproducciones y los comentarios variaron. Los detractores del género la felicitaron: “La mejor decisión que has tomado”; “hasta que te diste cuenta. Desde sus inicios, eso es lo que venden las letras”.

Sin embargo, los que sí disfrutan de este estilo musical insistieron en que las letras son irrelevantes y es el ritmo lo que los atrae. “Yo escucho reggaetón porque me parece divertido y me levanta el ánimo, no presto atención a la letra y no me siento de la manera que decís, insistió una usuaria.

Otra argumentó que este no es el único género musical con letras sugestivas. “No porque escuches algo quiere decir que tienes que ser así. Ese es tu punto, claramente; hay miles de canciones que hablan de lo mismo”.