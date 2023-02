Según el horóscopo diferentes signos del zodiaco tienen su forma de realizar el "Ghosting" , es una nueva y actual forma de hacer referencia a cuando una persona desaparece de tu vida como una manera "fantasmal" no avisa, no contesta mensajes y probablemente ya este de novio o novia con otra persona.

Es un signo de fue go. Arden rápido, de manera pasional y caldeando las cosas desde el principio. Pero luego, como las fogatas o las velas aromáticas, se apagan dejando humo y cenizas. La personalidad de aries es impulsiva y espontánea. No dudan en meterse de cabeza en una relación. Sin embargo, en cuanto se inicia la conversación de: '¿qué somos?', pueden desaparecer. Escribieron el manual de esta técnica.

Tauro te hace ‘ghosting’:

El primer signo de tierra del horóscopo es conocido por su lealtad inquebrantable. Una vez que forjes una relación con ellos, harán lo necesario para mantener el vínculo. Eso sí, son de o blanco o negro. El principal rasgo de la personalidad de los tauro es su cabezonería. Si te dice que no quiere algo más serio, hazle caso, porque no hay nada que puedas hacer para que cambie de opinión. De hecho, si hay alguna diferencia irreconciliable, será mejor que te des por vencida y busques a un nuevo ‘crush’. No intentes luchar contra ellos, el toro no se moverá.

Géminis te hace ‘ghosting’:

Alguien que sale con un Géminis debe tener claro que le van a hacer ‘ghosting’. Es parte de la naturaleza y de la personalidad de los géminis. Estos seres sociables y (demasiado) volubles son los más dotados para desaparecer, ¡porque básicamente conviven dos personas en su mente! No es que te intenten engañar, es que se aburren con mucha facilidad. Tienen tantos ‘hobbies’, intereses y grupos de amigos que es complicado seguirles el ritmo. Así que si no puedes hacerlo, ‘sorry’, pero ellos pasan. Además, les es más fácil hacer bomba de humo que dar explicaciones.

Un cáncer te hace ‘ghosting’:

La personalidad de los cáncer es extremadamente sensible, como el crustáceo que les simboliza. Los cáncer protegen su blandito interior con una dura armadura. En otras palabras, es muy difícil que se abran. Uno de sus mayores temores es la vulnerabilidad no correspondida. Si te hacen ‘ghosting’, es porque les ha dado miedo ir más allá. Al final, todo lo que buscan es una relación honesta, donde confiar. Si obtienen vibras raras, se irán antes de que tú lo hagas.

Un leo te hace ‘ghosting’:

Maravillosos en las primeras citas, te cautivarán con sus historias y talentos, les encanta la teatralidad y el entretenimiento. Pero algunos de ellos son solo para una noche, ya que no les cuesta cerrar la puerta e irse. Después de todo, tienen muchos fans, y quizá quieran tener abiertas sus opciones. Aunque sí les encanta formar parte de una pareja poderosa. Mira Kylie Jenner y Travis Scott. Aquí te contamos más sobre la personalidad de los leo.

Un virgo te hace ‘ghosting’:

Conocidos por su amabilidad, son unos de los mayores ‘ghosteadores’ del horóscopo, ¡y eso que también de los más sinceros! Son muy inteligentes y analíticos: esperan la perfección. Son capaces de detectar todas las incompatibilidades desde el principio, pero les cuesta reconocer que ha salido mal algo por lo que han apostado. Prefieren huir antes de ver cómo se acaba la relación. Muy dulces en primeras apariencias, aunque terrenales como ellos solos, así es la personalidad de los virgo.

Un libra te hace ‘ghosting’:

Los libra están en constante búsqueda de armonía y equilibrio en las relaciones, debido a que se perciben a sí mismos como los mediadores del horóscopo. Además, si se sienten obligados a algo en su nueva unión, simplemente huirán. También son muy indecisos. No des por hecho que tenéis algo si ya lleváis cinco citas, porque en su cabeza solo estará la rayada de no-sé-qué-quiero-no-sé-qué-somos.

Un escorpio te hace ‘ghosting’:

Tienen reputación de ser demasiado intensos, ‘too much’. Es probable que aparezcan en la primera cita sabiendo hasta en qué colegio has estudiado —son fanes del ‘stalkeo’—. Una vez crean una conexión emocional, no es fácil para ellos dejarla ir. Si bien no todos los estereotipos astrológicos sobre los escorpio son ciertos, protegen su corazón a toda costa, lo que les hace ser unos expertos en ‘ghosting’ ya que se irán antes de que tú puedas hacerlo. Son muy rencorosos. Si les fallas, no esperes tener otra oportunidad.

Un sagitario te hace ‘ghosting’:

Por su personalidad, los sagitario, son ton todo exploración, aventura y descubrimiento. Lo que otras personas relacionan con ‘ghosting’, es simplemente su espíritu. Tienen la palabra libertad escrita en la frente, así que no debes tomarte su desaparición repentina como algo personal. Son famosos por su falta de compromiso, aunque capaces de hacerlo con la persona adecuada.

Un capricornio te hace “ghosting’:

Se les pinta como adictos al trabajo sin emociones, y no es del todo cierto. Saben cómo divertirse, pero cuando se trata de una cita... No quieren invertir su tiempo en una relación que no tiene futuro. Si algo les molestó o no les gustó, perderán rápidamente el interés. Tienen un plan de futuro muy detallado y, si tus metas no coinciden con las suyas —o peor aún, no las tienes definidas—, desaparecerán.

Un acuario te hace ‘ghosting’:

Pasionalmente humanitarios y muy intelectuales, la personalidad de los acuario es revolucionara. Se preocupan de las injusticias sociales, aunque les cuesta aplicar estos valores a sus relaciones. Es decir, se obsesionan mucho con saber si realmente quieren una relación contigo o cuáles son los sentimientos que tienen hacia ti. Tanto, que a veces se comportan de manera muy fría.

Un piscis te hace ‘ghosting’:

Son muy intuitivos y capaces de captar los pensamientos de su pareja, incluso antes de que esta los sepa. Entonces, si huelen el peligro, se van nadando lo más rápido posible. Piscis es símbolo de pez: la amplitud de su percepción puede llegar a ser abrumadora y, a veces, se van nadando lo más rápido posible. Después de todo, los movimientos veloces de estos animales marinos son su mecanismo de defensa más instintivo. Quieren una historia de amor de cuento, con finales felices y perdices. Si no la das, ‘next’.