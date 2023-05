Según el horóscopo venimos de un mes en el que sentiste que muchas situaciones de tu vida se movieron, especialmente en lo emocional. No te preocupes, a continuación te cuento todo lo que hay que saber de lo que nos dejó el último mes a nivel astrológico:

Tanto el 5 de abril como el 20 de mayo de este año se dieron dos eclipses muy particulares debido a que este evento lunar de abril se dio en forma de eclipse híbrido , algo que no se va a vivir demasiadas veces en el siglo en el que nos encontramos. Pero la verdadera frutilla del postre fue el eclipse de mayo, en el signo de Escorpio.

La mejor manera que tengo de hablarte de esta situación es que, para muchos, se sintió como si te prendieran la luz en una habitación que viene estando sin lamparita desde hace demasiado tiempo; en esa habitación podemos encontrar situaciones, emociones, patrones de comportamiento y de conducta que, de alguna forma, no las queríamos ver. Estaban en la sombra, agazapadas, apoderándose de partes de tu vida que no notabas.

Lo que nos dejó Mercurio retrógrado

Venimos del segundo periodo de Mercurio retrógrado del año, este caso en el signo de Tauro. Todavía quedan dos períodos más de este estilo, sumado a Venus retrógrado. En español, este es un año de enorme revisión.

Más que nada se trata de entender la realidad y la materia, dado que todos estos retrógrados son en signos de tierra, entonces nos cuestionamos el sistema de valores que manejamos, el sueldo que ganamos, lo que pedimos de plata por los servicios que prestamos, la relación que tenemos con el cuerpo, con el placer, con los deseos que nos atraviesan.

¿Cómo seguir después de esto?

No existe la fórmula mágica para solucionar lo que nos pasa en la vida, pero definitivamente considero que se viene un periodo en el que van a calar bien fuertes nuestros deseos, esos que no queremos dejar más de lado o sin cumplir. Sin embargo, habrá que plantearse cambios, especialmente para que no sigas enganchado a todo eso que sólo te trae malestar y dolor.

Vivimos en una sociedad que romantiza el sufrimiento, y esto no debería ser así. Además, desde el 14 de mayo en adelante comenzó un periodo de dos meses exactos en los cuales el Sol se pone antes de las 18 en Argentina. Esto nos conecta más con nuestras emociones, con la noche, con todas esas cosas que no nos animamos a decir a plena luz del día, pero que en plena oscuridad te llaman tanto la atención que no podés dejar de pensar en eso.

Mi consejo primordial para la vida diaria es darse el descanso apropiado, realizar actividades, pero sin olvidarse de descansar, porque todos en este mundo necesitamos un periodo de hibernación, sin que eso nos deje rumiando nuestras emociones dolorosas, sino sentándonos sobre ellas.