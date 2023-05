Horóscopo: Los puntos débiles de los signos del zodíaco 

Tener tanta iniciativa y ser tan emprendedor siempre te ha hecho ir por delante, Aries. Y muchos de tus éxitos te llegan por ser el primero en todo. Pero si no llegas el primero, si los demás no te siguen o si algo te retrasa te impacientas y, lo que es peor, estallas. Y con estos defectos pierdes valor. Cultiva la paciencia y corre 10 km antes de encolerizarte. Y sigue usando tu franqueza y tu sentido de la justicia para compensar el daño que hagas con tus puntos débiles.

TAURO

Tauro, aunque sabes que tu obstinación y terquedad te sirven para conseguir muchos éxitos, a veces también son un punto débil. Te impiden ser flexible y te encierran en una firmeza que de ser algo bueno pasa a ser orgullo. No es bueno ser orgulloso para no ceder, sino para mejorar. Sé menos duro para poder seguir avanzando. Tranquilamente pero sin llegar a quedarte parado por ello. Alguien tan fiable como tú tiene que mantener la confianza de los demás.

GÉMINIS

Géminis, sabes que vas sobrado de energía, de iniciativa, de optimismo y de varios tipos de personalidad que te hacen conseguir cualquier cosa que desees. Pero cualquiera, vamos. Nada se te resiste. Tu punto débil, en embargo, puede tener algo que ver con ese refrán que dice que “quien mucho abarca, poco aprieta”. Concentra tus objetivos para no dispersarte, Géminis. Utiliza tu energía para lo que de verdad importa, no la repartas entre tanta gente y tantas historias que no te van a llevar a ningún sitio. Y convierte un punto débil en una fortaleza sin igual.

CÁNCER

Cáncer, naciste para querer y ser querido. Pero depender de algo o de alguien es un punto débil; cualquier dependencia lo es. Y en tu caso, si además lo haces saber tan claramente, dejarás ver por dónde se te puede atacar. Cultiva tu autoestima creciéndote por tus virtudes. Sobre todo por una de ellas: tu capacidad para conocer bien como son los demás. Eso te ayudará a conocer quienes son tus enemigos.

LEO

Leo, destacas allí donde estés y con quien estés. Es algo innato. Naciste con ese don. Pero si te gusta demasiado que te lo digan, lo estropeas. O si presumes de ello, también. Bastante envidia despiertas en los demás como para que encima tengan que reconocerlo. Si no lo hacen, da igual. A ti que no te pierda la vanidad. En todo caso, que la humildad te haga aún más envidiado.

VIRGO

Virgo, ser tan crítico con los demás está compensado con que también lo eres contigo mismo. Tu intención es que todo sea mejor de lo es (incluido tú). Pero cuando este afán domina tu vida, tu actos o tus comentarios, la virtud se transforma en todo lo contrario. No toleres cualquier cosa pero no seas intolerante. Sigue haciendo tus críticas, pero sin dejar que eso te domine. Y siendo siempre constructivo. Siempre.

LIBRA

Ser alguien conciliador y diplomático como tú es perfecto. Pero que no haya desavenencias a tu alrededor es imposible. Y por eso aceptas reglas y decisiones de los demás que son tus puntos débiles, Libra. Debes imponerte en tus intereses y opiniones y no tener miedo a los rechazos. Tu dependencia a los consejos de los demás no debe existir. Aunque sigue escuchándoles a todos. Es algo que se te da muy bien y que es uno de tus puntos fuertes.

ESCORPIO

Tanto controlar las emociones de cara a los demás y sin embargo por dentro las escuchas demasiado, Escorpio. Se convierten en tu punto débil, cuando debería ser lo contrario. Tener tanto miedo a que te hagan daño no es bueno. La fuerza y el análisis racional de lo que te pasa por dentro deben ser tus aliados. Igual que saber que los demás (en vez de herirte) pueden ser de una gran ayuda en tu vida. Confía más en ellos.

SAGITARIO

Ser alguien tan optimista y libre te hace subir tan alto o llegar tan lejos, que puedes perderte por el camino, Sagitario. Caer desde más alto hace más daño que cuando se está más cerca del suelo. Confiar demasiado en tu suerte te puede hacer más incauto o que cometas más errores. No dejes que tus virtudes se conviertan en puntos débiles. Se humilde y diplomático. Y equilibra tus excesos para ser un idealista realista.

CAPRICORNIO

En tus rutinas eres feliz Capricornio. Con tu ambición y tu forma de implicarte en todo consigues lo que quieres y ahí te quedas. Pero si todo esto se ve alterado, tú te alteras con ello. Y te deprimes o te repliegas hacia dentro. Deja que la espontaneidad y la flexibilidad tengan un hueco en tu vida. Seguirás haciendo lo mismo pero serás menos riguroso. Y cuando surjan los inconvenientes, no problem. Como cuando llegan las curvas en la carretera. ¡A disfrutarlas!

ACUARIO

Buscar la libertad y experimentar con el desapego te da una independencia muy especial, Acuario. Y te hace ser envidiado. Pero no comprometerte ni centrarte demasiado en algunos asuntos puede ir en tu contra. Estos puntos débiles serán aprovechados por tus enemigos. Se apropiarán de tu trabajo, de tus logros, de tus éxitos… ya que a ti parecen importarte tan poco. Sé más constante. Y siente la satisfacción que da el cariño y el reconocimiento.

PISCIS

Piscis, eres tan bueno y compasivo con los demás que puedes acabar tirando piedras contra tu propio tejado. No poner límites a los otros, o que importe más lo que ellos quieren que lo que quieres tú, te debilita. Y los demás lo pueden utilizar contra ti. Cultiva tu independencia afectiva. Vive tu realidad y no la evites pensando que es sólo un sueño sin importancia. Admírate para que también lo hagan los demás.