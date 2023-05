Horóscopo semanal del 22 al 28 de mayo

Aries

Las energías de Géminis harán que tu lengua vaya a mil revoluciones, pero ten mucho cuidado con obcecarte en un pensamiento y repetirlo hasta la saciedad porque es muy probable que, tengas razón o no, acabes manteniendo una discusión fuera de tono.

Tauro

Sabes que ese grupo de personas con el que te mueves ahora no es para nada de tu rollo. Sobre todo porque tú estás acostumbrada a una relación de amistad o de amor basada en el apoyo, y aquí lo único que vas a encontrar va a ser interés. Amiga, huye de allí lo antes posible.

Géminis

El don de la labia y la charla ha llegado con el inicio de tu temporada y, por supuesto, tú lo tendrás más que nadie. Ahora bien, aprovecha este momento también para aprender a adaptarte a nueva situaciones que puedan llegar estos días.

Cáncer

El trabajo será lo que más alegrías te dé esta semana, sobre todo porque contarás con un aumento de sueldo o dinero extra con el que no esperabas. Lo mejor que puedes hacer es reforzar tu red de seguridad. Es decir, hacer planes con amigos o pareja y hacer de tu casa un hogar.

Leo

Si tienes problemas económicos, lo mejor será que los resuelvas de la manera más eficiente y lógica posible. No, no te pido que te pongas a estudiar cálculo, sino que busques ayuda fuera. Lo que te cuesta reconocer que no puedes con algo cuando es totalmente normal...

Virgo

Que no te extrañe estar muy perezosa en los próximos días en el trabajo, sobre todo si has pasado una temporada de no tener ni un momento para respirar. Lo que debes aprender de esto es que es normal que tu productividad fluctúe, y no por ello tienes que sentirte mal.

Libra

La salud siempre ha sido algo muy importante para ti. Te cuidas con deporte, meditación, una buena alimentación... Por eso debes retomar las rutinas que te hacían sentir bien, porque últimamente estás cayendo en el error de no cuidarte nada. Si quieres estar al 100% este verano, guárdate un poco.

Escorpio

Venus sigue estando en Cáncer. Esto unido a la llegada del Sol a Géminis hacen una mezcla explosiva en la que el amor será tu preocupación número uno esta semana. Te enamorarás a cada paso que des, y por supuesta querrás invitar a salir a cualquier que pase tu corte. Bueno, un consejo: sube ese corte.

Sagitario

Aunque seas capaz de superar cada romance efímero que se cruza en tu vida, quizá esta vez es diferente. Las vibras de Géminis tienen muchas cosas buenas, pero una bastante mala: prometen la luna cuando saben que ni intentarán bajártela. Mucho ojo, que te pueden devolver todas las que has hecho.

Capricornio

Es el momento de conseguir ese acuerdo de trabajo que llevas mucho tiempo posponiendo. Pero lo harás sólo si dejas a un lado todos los planes que has organizado y te lanzas a conseguirlo por tu labia. Confía en ti porque tienes al Sol posicionado sobre Géminis de tu lado para que les dejes a todos sin palabras.

Acuario

Cuando estés a punto de alcanzar el límite que tu cuerpo permite de estrés es que no lo has hecho bien. Debes aprender a gestionarte antes de rozar líneas poco buenas para tu salud. Para ello, consulta un terapeuta, medita, haz deporte o cualquier cosa que te distraiga como normal fundamental cada día.

Piscis

Tu semana puede resumirse en una palabra y es sexo. Las energías de Géminis te vienen genial para atreverte a ligar hasta con el apuntador, pero tu imaginación hará que las veladas nocturnas que tengas vayan más allá. No dudes en pedir permiso y experimentar.