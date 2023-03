Según el horóscopo semanal para esta semana se esperan cambios para muchos signos del zodíaco, sobre todo para aquellos que son de elemento agua, porque van a necesitar poder fluir para solucionar problemas de los cuáles no estarían pudiendo salir entre otras cosas.

No estaría de más que invirtieras el fin de semana en reflexionar sobre cómo vas a organizar tu economía en los meses que se avecinan. Te apetece hacer un viajazo con tu pareja para volver a conectar, pero eso será complicado si te gastas el sueldo en copas los fines de semana. Prioriza.

Predicción de Tauro : horóscopo semanal

En general, será una buena semana. En el trabajo estarás tranquila, con las tareas organizadas y pocos imprevistos, lo que hará que puedas pasar más tiempo de calidad con la gente que más quieres, como tus amigos, pareja o familia. Aprovecha esta semana para disfrutar, que nunca se sabe cuándo se pueden torcer las cosas.

Predicción de Géminis : horóscopo semanal

Por mucho que sigas dándole vueltas, la decisión ya está tomada. Ese puesto de trabajo que te han ofrecido fuera de la ciudad es lo que siempre has deseado, lo único que pasa es que te da miedo las consecuencias que pueda tener. Pues bien, quien te quiere de verdad va a estar a tu lado. No olvides esto nunca y ten valor.

Predicción de Cáncer : horóscopo semanal

Esta semana, puedes continuar con tu energía de ‘main character’ que llevas practicando un tiempo, porque la verdad es que solo te ha traído cosas buenas. Tanto para ti a nivel salud y trabajo, como para los que están cerca de ti. Tu pareja estará tan agradecida de esta etapa de confianza en ti misma que te sorprenderá con un regalo.

Predicción de Leo : horóscopo semanal

No está de más que quieras cambiar las situaciones injustas que se presentan en tu entorno laboral, pero debes tener en cuenta que es posible que pierdas tu trabajo. Al final, es un ejercicio que debes hacer tú para saber lo que te compensa o no te compensa. Respecto al amor, todo parecerá paralizado.

Predicción de Virgo : horóscopo semanal

Tu nuevo trabajo te encanta, pero tiene algo que no llevas muy bien: trabajar en equipo. Bueno, pues el proyecto que os impondrán solo saldrá adelante si dejas a un lado tu faceta más mandona y te dejas de creer la líder. Esto es aplicable a los demás ámbitos de tu vida como la amistad o el amor: no puedes mandar sobre todo el mundo.

Predicción de Libra : horóscopo semanal

La temporada de Aries le ha sentado de maravilla a todo el mundo... menos a ti, ¿verdad? Con tu pareja las cosas no van muy bien, estás aburrida de tu trabajo y el dinero que tienes en la cuenta después de gastártelo en caprichos es escaso. Bueno, te permito unos días de autocompadecerte, pero este fin de semana necesitas salir de la cama. Es una orden.

Predicción de Escorpio : horóscopo semanal

Marte visitará el signo de Cáncer a partir del 25 de marzo, pero debes tener mucho cuidado con cómo te afecta las energías de protección de trae. Si unimos esta fuerza con el caparazón nato que te echas a las espaldas cuando algo sale mal, puede que te encierres en ti misma. Esto no será bueno para ninguno de los ámbitos de tu vida: amor, trabajo y salud.

Predicción de Sagitario : horóscopo semanal

Una de las noches de esta semana te encontrarás con alguien con quien mantendrás una conversación muy profunda que cambiará tu manera de ver algunas de las cosas que creías que no cambiarían. Quizá es el comienzo de una muy buena amistad, o incluso algo más. Simplemente fluye.

Predicción de Capricornio: horóscopo semanal

Por si no lo sabías, el pasado 23 de marzo Plutón abandonó tu signo para viajar hasta el de Acuario, así que no te asustes si, de repente, notas que todo el mundo está comportándose de una manera extraña. Están acabando con las estructuras obsoletas de la sociedad que afectan sobre todo al trabajo, pero también al amor y hasta a la salud de uno mismo. Súbete a este tren porque lo necesitas.

Predicción de Acuario : horóscopo semanal

Lo que la visita del Sol a Aries tiene preparado para ti es, disfrutar de la vida, por supuesto, pero parándote a apreciar un poco más los pequeños placeres. Tu personalidad destaca por ser un alma libre, pero muchas veces te empeñas tanto en no seguir las reglas en el trabajo, amor o salud, que te pierdes cosas.

Predicción de Piscis: horóscopo semanal

La decisión amorosa que has tomado respecto a volver con tu pareja es algo que la gente cercana a ti tiene que respetar, pero a la que no puedes imponer que acepten. Tú tienes tus razones para apostar por esta segunda parte, mientras que ellos solo miran al pasado. Así que preocúpate de disfrutar este momento y no escuchar a los demás.