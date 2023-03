Aries : tan pronto comienza a sentir tensión en la relación la termina, porque para esta casa, terminar se convierte en un deporte en el que no le gusta perder. Y aunque se mueve mucho más rápido para recuperarse es alguien que rápidamente tiende a tener arrepentimientos, ya sea por dejar a su última pareja por una nueva o estar con alguien con quien no debería estar.

Géminis: la dualidad es una característica que lo acompaña incluso en este momento, pero es muy fácil saber cuando ha terminado, porque desaparecen, aunque claro, esto no es porque la otra persona no les importe, sino porque no son asiduos de la confrontación de pareja. Si este signo es el que quiere terminar, entonces hace una jugada maestra y recurre a los juegos psicológicos para hacer pensar a su pareja que “él es el que quiere terminar la relación”, es así como poco a poco se separa, edita la historia de su relación con algunas copas de más y se rige bajo la actitud del Kiss and tell.

Cáncer: no es fácil que este signo construya una confianza muy especial para sus relaciones interpersonales, particularmente cuando se trata de una relación de pareja, es por eso que cuando por fin se sienten seguros con alguien, la idea de que eso termine se les hace inconcebible, así que lo que hacen es destrozar la imagen de su ex en su mente y recurrir al apoyo de sus amigos más incondicionales.

Leo: Si hay un signo que ama estar enamorado es este. Sin embargo, cuando saben que la llama de su relación está por apagarse, ellos son los primeros en tomar la iniciativa para terminar. Pero claro, cuando ellos no son los que van a terminar, la respuesta es totalmente distinta: la reciben con un shock al no concebir la idea que alguien ya no quiera estar con ellos (ni con su encanto), la madurez se aleja de su cuerpo para tomar una conducta totalmente dramática, y aunque es cierto que se pueden sentir en una penumbra, siempre encuentran su camino de vuelta a la luz.

Virgo: si hay una palabra para definir a ese signo, es que es el más analítico de todas las casas astrales. Sin duda, sus relaciones son llevadas a largo plazo por la posibilidad de conocer a su compañero “ideal”, pero claro, como nadie está libre de imperfecciones son rápidos en analizar los defectos de su pareja y de cómo eso afecta su relación. Claro si hay algo que tienen en común con Leo, es que si una relación termina de sorpresa para ellos, comienzan a hacer un sobre-análisis de qué fue lo que hicieron mal, algo que creará en su cabeza telarañas de confusión, por lo que les cuesta mucho trabajo dejar ir a alguien cuando una relación termina de este modo.

Libra: en el mundo de esta casa astral, “no existen los break-ups”, por lo que se sienten libres de iniciar y detener las formalidades en el momento que quieran, y tienen una nueva pareja muy rápidamente. sin duda, ellos los que definitivamente prefieren tomar una break de la relación antes de terminarla definitivamente, Por otro lado, si los terminan, en vez de reacciones de forma violenta o molesta, hacen todo lo que esté en sus manos para que su compañero y ella queden en buenos términos, porque para Libra, no se trata siempre del romance, sino de su reputación.

Escorpio: este signo es un sinónimo de la transformación, su habilidad regenerativa y habilidad para esconder y volver a salir constantemente de los lugares más inesperados sin duda no facilidad el momento en el que una relación tiene que terminar. A ellos les cuesta mucho trabajo dejar ir una relación, ya sea que ellos hayan decidido terminarla o no. Aunque una relación puede no ser saludable para ellos (créenos cuando te decimos que ellos saben reconocer perfectamente cuando una relación es tóxica).

Sagitario: su curiosidad es insaciable. Ama su libertad y su intención de tener siempre nuevas cosas que la emocionen, por lo que son dos cosas que deben honrarse en la relación en la que se encuentre. Si empieza a sentirse acorralada o carente de libertad, por mucho que quiera a la otra persona, se irá sin ni siquiera titubear (y de paso, hará como si esa relación jamás hubiera existido). Su actitud se rige bajo el mandamiento de “andar sin rodeos”, por lo que no te hacen pensar que te van a terminar: lo harán. Sin embargo, cuando las “dejan” de la nada, ellas, con tal de satisfacer sus pasiones, no harán titubear a su ex paraje con tal de que regrese con ella, así que si estás teniendo sentimientos por tu ex, asegúrate que sea exactamente eso y no tus instintos los que te están dominando.

Capricornio: estoicos por naturaleza, si hay un signo que sabe manejar (de manera magnífica) una ruptura, son ellos. Se esfuerza en construir relaciones que sean a largo plazo, así que tan pronto ven que algo no está funcionando, hacen su mejor esfuerzo por hacer que funcione. Sin embargo, cuando su pareja no lo hace de la misma manera, olvidan el esfuerzo hecho y siguen adelante, siempre tratando de recordar de manera positiva su relación.

Acuario: Este signo es de los menos interesados en tener relaciones serias o date nights y mucho más en salir con sus amigos, pero eso no le impide tener parejas serias. Su forma de actuar frente a una separación es de una forma muy madura, ya que no tienden a expresar sus sentimientos ni ser temperamentales.

Piscis: Intuitivos y creativos, su espíritu definitivamente entra en la clasificación de ser un área gris, pero al ser un espíritu complejo, prefieren alejarse de sus parejas dejando más preguntas que respuestas. ¿su forma de enfretar una ruptura? Dormir, ya que este es el momento en el que reciben una mayor iluminación, lo que les ayuda a resolver los problemas que esté enfrentando.