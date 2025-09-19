Hoy es el Día del Preceptor en la Argentina: por qué es un rol fundamental

Este mes está dedicado a celebrar diversos puestos de la educación.

En Argentina, cada 19 de septiembre se conmemora el Día del Preceptor, en reconocimiento a quienes desempeñan un papel fundamental en las escuelas, sirviendo de enlace entre alumnos, docentes, directivos y familias y contribuyendo al buen funcionamiento y la convivencia dentro de los establecimientos educativos.

Aunque esta fecha no tiene un origen histórico preciso como otras efemérides de septiembre, se eligió porque este mes está dedicado a la educación y busca destacar la labor de todos los profesionales que participan en el proceso educativo, incluidos maestros y personal auxiliar.

La importancia del rol del preceptor Un preceptor tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de normas, reglamentos o costumbres dentro de un establecimiento educativo. Entre las tareas que le competen se destacan:

Supervisar y acompañar a los estudiantes en su desarrollo diario .

y a los en su . Apoyar al docente del curso en la formación de los alumnos , fomentando un ambiente de respeto y buena convivencia en el aula.

en la formación de los , fomentando un y buena en el aula. Permanecer con los alumnos a su cargo hasta la llegada del profesor y mantener informada a la dirección del colegio sobre cualquier situación relevante .

hasta la llegada del y mantener informada a la sobre cualquier . Brindar atención y asistencia a los estudiantes ante sus necesidades o inquietudes. Los preceptores cumplen un rol clave en la educación. Las responsabilidades del preceptor incluyen garantizar que los estudiantes respeten el reglamento interno de convivencia y las leyes aplicables que regulan la actividad educativa. También debe: Vigilar la entrada y salida de los alumnos del establecimiento .

de los del . Informar a la dirección y autoridades escolares sobre cualquier situación que demande atención especial o medidas preventivas .

y sobre cualquier que demande o . Promover y supervisar el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones y recursos de la escuela. Día del preceptor. Frases para enviar este 19 de septiembre en el Día del Preceptor Al preguntar a la Inteligencia Artificial cuáles serían los mensajes más apropiados para compartir en el Día del Preceptor, el sistema sugiere las siguientes opciones: Feliz día a quienes nos acompañan, escuchan y guían en cada etapa escolar: ¡gracias, preceptores!

Su rol es clave en la escuela, porque son el puente entre estudiantes, docentes y familias. ¡Feliz día!

Gracias por la paciencia, la dedicación y por estar siempre presentes en cada momento del camino educativo.

Un preceptor no solo organiza y acompaña, también escucha y aconseja: ¡feliz día!

Hoy celebramos a quienes hacen más humana y cercana la vida escolar. ¡Gracias, preceptores!

El aula no sería lo mismo sin su compromiso y acompañamiento diario. ¡Muy feliz día del Preceptor!

Por ser sostén, guía y compañía en la escuela, ¡gracias infinitas en su día!

El preceptor es ese apoyo silencioso que siempre está cuando lo necesitamos. ¡Felicidades en su día!

Hoy reconocemos su labor fundamental para la educación y la convivencia. ¡Feliz día del Preceptor!

Más que una función, ser preceptor es una vocación. Gracias por elegir acompañar nuestra formación.

17 de septiembre: Día del Profesor

19 de septiembre: Día del Preceptor

21 de septiembre: Día del Estudiante

