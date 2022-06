Influencia del narcotráfico magrebí en Argentina

Territorios explotados por las diversas vertientes del crimen organizado. Del lado del NEA, con obscena escenografía reactiva. Del lado del NOA, con patética ignorancia. Condiciones funcionales para no garantizar, mínimamente, la seguridad del país.

La penetración es tal, que los territorios no solo se perciben como fértiles sino que se viven como tales. Las organizaciones criminales saben cómo ingresar. El estudio de rutas, horarios y vulnerabilidades es riguroso. La inteligencia que no hacen las Fuerzas Federales ni los organismos "especializados" nacionales las hacen las redes de la narcocriminalidad y demás vertientes del crimen organizado. Sucede que en la cultura del delito complejo no se permite la improvisación. Mucho menos, la equivocación.