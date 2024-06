La emoción de un abuelo al ver el tatuaje de su nieta para homenajearlo

Magui , la nieta, registró el preciso instante en el que le presentó el diseño en su brazo a su abuelo. Su emoción fue instantánea y claramente visible. "Me dejaste nervioso" , expresó mientras luchaba por contener las lágrimas. Acto seguido, sacó su teléfono móvil para buscar la fotografía original que había inspirado el tatuaje. “Sos vos, Joaco, yo y la nona”, le explicó Magui, señalando los detalles del dibujo.

La reacción del abuelo emocionó a todos

Mientras admiraban juntos el tatuaje, el abuelo, visiblemente emocionado, no pudo evitar derramar lágrimas. Profundamente conmovida, Magui se abalanzó sobre los brazos de su abuelo, compartiendo así un momento de intensa emoción.

El vídeo se convirtió rápidamente en un fenómeno en TikTok, cosechando un gran número de reproducciones y comentarios de usuarios conmovidos por la acción de la joven y la emotiva respuesta de su abuelo.

El video obtuvo más de 1,9 millones de reproducciones y superó los 240 mil likes. “¿Dónde están los que no tuvimos abuelos? jaja”, “Me faltaron tantas cosas por hacer con mis abuelos”, “Aquí los que esperábamos ver el tatuaje”, “Extraño mucho a mi abuelo”, “Amiga disfrutalo mucho, mucho por los que ya no los tenemos y sufrimos”, “A mis abuelitos no les gustaban los tatuajes, hasta que un día llegue tatuado”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.