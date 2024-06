La historia de la profesora de matemáticas que es viral en TikTok

A la edad de 17 años, cuando todavía no era “La profe” en TikTok y no contaba con casi 2 millones de seguidores , la joven solía reunir a otros chicos en su hogar para brindarles asistencia a la hora de estudiar para un exámen. “Me pagaban 50 pesos por quedarse todo el día estudiando” , rememoró ella en su conversación con colegas de TN.

Previo a esta explosión digital, señala que reunía a sus amigos de confianza de la escuela para ofrecerles clases particulares. Después, al acabar la secundaria, comenzó a cobrar por estas reuniones, ya que se comunicaban con ella alumnos de otras instituciones educativas. “Llegué a juntar a 10 personas en una mesa en la casa de mis papás. Mi mamá preparaba bizcochitos, pasaban las horas y yo los ayudaba. Hasta hacían fila”, puntualiza ella.

Pero esta tarea, que hoy es su principal fuente de ingreso económico, no es la única actividad que la hace feliz. En su rutina diaria complementa su trabajo como profesora con su faceta artística como bailarina y productora teatral. “A veces me pongo a bailar para canalizar, o hago problemas de matemática porque me da paz”, indicó respecto a sus estrategias para conseguir un equilibrio y no estresarse.

Leila Vidriales publica videos entretenidos para derribar la idea de que las matemáticas son aburridas.

El detrás del furor de “La profe” en las redes sociales

En su nota con colegas de TN, Leila puntualizó sus primeros pasos en TikTok antes del furor que es en la actualidad. “Soy artista desde muy pequeña y era a lo que yo le iba a dar prioridad en mi vida”, describió respecto a la razón por la cual en un principio publicaba videos para dar a conocer su faceta artística.

Ese destino se alteró completamente cuando hizo un ejercicio matemático en menos de 2 minutos en frente de una amiga. “¿Cómo hacés tan rápido? Tenés que mostrarlo”, dijo ella. “Para mí era algo habitual, parte de mi trabajo. Pero grabé un video resolviendo un parcial en tiempo récord y se viralizó. Así que supe que tenía que ir por ahí”, afirmó.

Con el paso del tiempo, tomó la decisión de crear dos plataformas de apoyo: una apuntada a estudiantes del CBC (Ciclo Básico Común) de la Universidad de Buenos Aires y otra a nivel mundial. Cerca de 10 mil alumnos ya tomaron sus clases que tienen el fin de enseñar sin generar aburrimiento.

Para conseguir explicaciones atractivas, Leila complementa las dos pasiones de su vida. “El hecho de ser artista hace que tenga más creatividad. A la hora de hacer videos tengo otras ocurrencias, o hasta otro código con mis alumnos”, detalló acerca de cómo los estudiantes se “copan” con sus enseñanzas. Por este motivo también suma millones de reproducciones en los videos que sube a las redes sociales.

Leila Vidriales causa furor con su tablet y sus ejercicios matemáticos en las redes sociales.

La propuesta más insólita que le llegó y cómo conoció a su novio

De brindar apoyo educativo virtual y subir videos a TikTok, Leila pasó a hacer ecuaciones matemáticas para tortas de cumpleaños. “Armé una fórmula genérica para que todos pongan sus edades, se hizo viral, y me mandaron un montón de fotos”, contó entre risas.

No obstante, esa no fue la propuesta más extraña que ha recibido por mensaje privado en las redes sociales. “Me piden que les haga los exámenes”, comentó. “Uno siempre tiene que poner los puntos y decir que no”, afirmó ella con firmeza y se encargó de aclarar que no realiza ese trabajo porque solamente da clases. Más allá de esto, destacó que recibe mucho amor y que eso la motiva a seguir.

“Sueño con números”, expresó Leila a raíz de la cantidad de trabajo que suele tener en momentos donde se llevan adelante los parciales. Para no estresarse, suele meterse de lleno en su faceta artística y se rodea de sus amigos y su novio. Sobre su pareja, contó que se complementan muy bien y que cuando lo conoció él no sabía que era “La profe” de TikTok.

“En nuestra segunda cita fuimos a comprar una pizza, salió el cocinero y me dijo: ‘A vos te conozco, sos la profe’”, narró sobre ese particular instante que atravesó con quien hoy es su pareja. “Él no entendía nada, yo estaba colorada”, recordó también.

En la actualidad, Leila se está preparando para dar luz verde en septiembre el espectáculo Consentido con 14 artistas en escena. A su vez, tiene en mente extender su plataforma de apoyo para crear más cursos de matemática e incluso, en un futuro, capacitar a otros profesores para aportarles conocimientos del área digital.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.