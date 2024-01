La viral reacción de un perro que creyó que su familia lo abandonaba

En el video, la pareja sopesaba la posibilidad de salir a dar un paseo y deliberaba sobre qué hacer con Bruce, suscitando una creciente inquietud en el animal. Las reiteradas preguntas, como “¿pero Bruce se va o se queda?” y la descripción de los planes de la salida, como disfrutar de galletas y jugar con la pelota, mantenían a Bruce en alerta, demostrando una sorprendente comprensión de la situación.

La reacción del perro generó una avalancha de comentarios

El comportamiento físico y la mirada expresiva de Bruce, manifestando su angustia y anhelo de participar en el paseo, conmovieron a los usuarios en las plataformas sociales. El clip fue compartido con el comentario reflexivo "¿Mis papás creen que no entiendo?". ¿Me piensan dejar? ¿Pero cómo? ¡Yo voy! ¡No me dejen!”, se transformó en un fenómeno viral, sumando 15,8 millones de reproducciones y alrededor de 700 mil “me gusta” en Instagram.

image.png

Las expresivas caras y reacciones de Bruce suscitaron una oleada de simpatía entre los espectadores, quienes no vacilaron en manifestar su respaldo y comprensión ante la angustia del encantador can.

“¿Por qué hacen eso? Es como lo que le hacen a los niños y no debe ser, no es gracioso”, “El entendió pasear, pelota y galletas”, “A ellos nomás les falta hablar ya que entienden todo”, “Dios mío su carita tan bella”, “Se preocupó, piensa que se van a ir y no lo van a llevar. Esa carita hermosa que pone”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.