Las 10 mejores películas de Netflix según la Inteligencia Artificial

"The Power of the Dog" (2021) - Con su profunda exploración de la masculinidad y el conflicto emocional, este western moderno de Jane Campion ha sido aclamado tanto por su narrativa como por sus interpretaciones.

"Don't Look Up" (2021) - Esta sátira sobre la falta de acción frente a la crisis climática, protagonizada por un elenco estelar, ha generado debates y reflexiones, convirtiéndose en un fenómeno cultural.

"The Trial of the Chicago 7" (2020) - Dirigida por Aaron Sorkin, esta película basada en hechos reales sobre un juicio histórico ha resonado especialmente en tiempos de movilización social, ganando elogios por su relevancia y su guion incisivo.

