Las 12 plantas más venenosas y tóxicas para los gatos

En esta nota te contamos cuáles son las plantas que no conocías y que pueden ser venenosas y hasta mortales para tu gato.

Qué pasa si mi gato se come una planta venenosa

Lo primero que tienes que saber es que algunas plantas intoxican a los gatos, sin embargo, no tienen ningún efecto en otros animales. El organismo interactúa de forma diferente y metaboliza las materias de distinta manera. Por eso, los humanos comemos casi a diario cebolla y ajo, mientras que son peligrosos para perros y gatos por la forma en que se descomponen tras su ingestión. Lo más importante es que nuestras mascotas, aunque sean gatitos o cachorritos no son bebés, así que no hay que tratarlles como niños y hay que poner en valor que todos los seres vivos somos diferentes.

Qué hacer si tu gato come plantas venenosas o tóxicas

Si tu mascota muestra algún signo de haber ingerido veneno, como vómitos, diarrea, debilidad o confusión se ha intoxicado. Hay otras señales o síntomas más leves, como el babeo o no querer comer, que también pueden ser un indicativo de que algo no va bien.

Algunas plantas venenosas son muy peligrosas y pueden causar problemas neurológicos, así que podrías empezar a notar que tu gato parece mareado o es incapaz de caminar en línea recta o ponerse a cuatro patas. No queremos asustarte, pero algunas especies de flores tienen una altísima toxicidad y, en consecuencia, provocan serios problemas a los gatos, que pueden sufrir un fallo orgánico, depresión neurológica o incapacidad para respirar.

Lirios

Todas las partes de un lirio son tóxicas para los gatos, incluso una hoja o un pétalo pueden ponerles muy enfermos y algunos tipos también son venenosos para los perros. Incluso son tóxicos para los caballos.

Glicinia

Afortunadamente, esta enredadera trepadora rara vez daña a los humanos, pero las vainas de sus semillas son tóxicas para perros, gatos y caballos. Acude al veterinario si presentas síntomas como vómitos o diarrea.

Bambú sagrado

También conocida como nandina, produce unas bayas rojas muy bonitas, pero peligrosas. Contienen glucósidos cianogénicos, que liberan cianuro de hidrógeno al masticarlas.

Tulipanes

Pertenecen a la familia de las liliáceas, por lo que no es de extrañar que también sean tóxicas para gatos, perros y caballos. Las toxinas tulipalina A y tulipalina B se encuentran en el interior de los bulbos de tulipán, pero si crees que tu mascota ha ingerido alguna parte de la planta, busca asistencia veterinaria inmediatamente.

Colas de zorro

Las colas de zorro son espiguillas que llevan las semillas de la hierba cola de zorro. Tienen púas y están destinadas a excavar en el suelo para germinar, pero esto también significa que podrían penetrar en el cuerpo de un animal y dañar sus órganos internos. Las orejas son especialmente vulnerables.

Es prácticamente imposible evitar esta hierba común, pero puedes revisar el cuerpo de tu mascota (especialmente los puntos de entrada, como las orejas, la boca y los ojos) después de un paseo, y arrancar de raíz -no segar- cualquier cola de zorro que veas en el jardín.

Tomates

Las hojas son tóxicas para gatos y perros, así que, si las cultivas, o asegúrate de que los animales no puedan acceder a ellas.

Azafrán de otoño

No confundir con el azafrán de primavera, que también puede provocar vómitos y diarrea, todas las partes de esta planta son tóxicas. Puede causar daños hepáticos y renales, convulsiones y la muerte.

Cycas rRevoluta

Estas plantas de interior ornamentales son muy venenosas para perros y gatos. Toda la planta es peligrosa, pero las nueces son lo peor. Si crees que tu mascota puede haber ingerido alguna, llévala inmediatamente al veterinario.

Ricino

La ricina es un veneno muy conocido, presente en las semillas del ricino, aunque todas las partes de la planta son tóxicas. Incluso cantidades mínimas pueden envenenar a un gato o un perro y provocar sacudidas, temblores, convulsiones, comas o la muerte.

Azaleas

Las azaleas, un tipo de rododendro, contienen una sustancia venenosa llamada grayanotoxina, que puede provocar vómitos, diarrea e incluso ceguera y coma en perros y gatos.

Patatas

Las patatas verdes o crudas son peligrosas para los gatos, también los tallos y las hojas también son tóxicas. De nuevo, asegúrate de que tus mascotas no puedan acceder a ellas.

