Maltrato animal en Villa Chartas: revelaron el alarmante parte médico de "Negrita"

A sus 13 años , Negrita es una perra viejita que merece pasar esta etapa de su vida en un entorno lleno de afecto y atención . Pero, en lugar de disfrutar de esos cuidados, quedó en el centro de un caso de maltrato animal que despertó una fuerte indignación en Salta durante las últimas horas.

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El episodio tuvo lugar en el barrio Villa Chartas , donde un sujeto fue acusado de agredir violentamente a la perra y luego intentar quitarle el aire al colocarla dentro de una bolsa de consorcio .

Varios residentes de la zona y estudiantes que circulaban por el sector fueron testigos de la escena. Al darse cuenta de lo que sucedía, decidieron actuar para frenar la agresión y dieron aviso a las autoridades policiales . A partir de lo sucedido, la principal inquietud pasó a ser una sola: ¿cuál es la condición actual de Negrita?

Recientemente trascendió información actualizada sobre su evolución. Pese a la gravedad de las heridas que sufrió, el informe más reciente de los veterinarios aportó un dato esperanzador .

Negrita tiene 13 años: el doloroso relato de Lucas Iñigo

Lucas Iñigo, referente del proteccionismo y defensor de los derechos de los animales, compartió información reciente sobre la perrita que logró sobrevivir a la agresión. De acuerdo con su relato, Negrita tiene 13 años y quedó en estado crítico tras sufrir fuertes impactos en la cabeza, que la dejaron al límite de sus posibilidades de sobrevivir.

El activista también sostuvo que el presunto atacante, al advertir que la perra todavía respiraba, habría intentado asfixiarla al cubrirle la cabeza con una bolsa de consorcio.

Lo sucedido generó una fuerte conmoción entre las personas que se encontraban en las inmediaciones. Entre los posibles testigos habría estudiantes de colegios cercanos y residentes del barrio que circulaban por el sector.

La rápida reacción de quienes buscaron frenar el maltrato, sumada a la intervención posterior de proteccionistas y profesionales veterinarios, permitió que Negrita fuera atendida. Por su parte, Iñigo manifestó su repudio ante la violencia ejercida contra la perrita y pidió que los responsables respondan por lo ocurrido.

El parte médico: sufrió un traumatismo severo de cráneo

Tras varias horas de incertidumbre por su estado de salud, el veterinario Cristian Jack actualizó la situación de la perrita en diálogo con Multivisión Federal. El especialista detalló que Negrita presenta un fuerte traumatismo craneal y cortes, heridas que reflejan la severidad del ataque que fue denunciado.

Pese a este cuadro, el profesional aportó un dato alentador: la perra permanece estable y muestra una buena respuesta al tratamiento que recibe. A pesar de los daños físicos que sufrió, Negrita comenzó a mostrar una respuesta positiva gracias a los cuidados y la asistencia de los veterinarios.

Indignación en Salta por el presunto maltrato animal en Villa Chartas. Vecinos reclamaron justicia por Negrita, la perrita rescatada en estado delicado, y piden que los demás animales de la vivienda sean puestos a resguardo.#Salta #JusticiaPorNegrita https://t.co/nPkriBB5uo — Multivision Federal (@multivisionfede) October 9, 2026

La noticia trajo tranquilidad a las personas que participaron de su rescate y siguieron de cerca su situación. Sin embargo, la magnitud de las lesiones en el cráneo hace necesario actuar con prudencia al evaluar cómo continuará su recuperación.

Hasta el momento, no se informó cuánto tiempo más necesitará atención médica ni se determinó si las heridas podrían ocasionarle consecuencias permanentes.