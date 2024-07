Mostró el agua congelada de su pileta con una prueba de riesgo y fue viral

No obstante, Matías explicó en un comentario que había tomado medidas de seguridad: “Ya le había abierto la ducha caliente por si se caía”.

Durante varias semanas, una ola polar impactó inicialmente en la Patagonia, siendo esta la región más afectada por las bajas temperaturas y las nevadas intensas. Actualmente, este fenómeno climático se ha desplazado hacia el centro y norte del país, manteniendo activas alertas por frío extremo en 17 provincias.

El video acumuló más de 2 millones de visualizaciones y recibió más de 200 mil "me gusta". “¿Cuántos likes para que Lucio salte a la pileta congelada desde un avión?, “La pregunta es... ¿Por qué tienen la pileta llena en invierno?”, “Tuve el corazón en la mano durante todo el video”, “¿Tienen la pileta congela y no están caminando de un extremo al otro? Yo no podría con las ganas”, “Decí que es una pista de patinaje sobre hielo y cobra plata”, “Mi miedo no era que caiga al agua fría, me daba cosa que se corte o lastime con hielo roto”, “Excelente servicio jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

