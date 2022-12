El Mundial Qatar 2022 está haciendo furor en todo el mundo, no hay ningún jugador o ex jugador que viva a pleno la copa mundial de fútbol y que por sobre todas la cosas pronuncie lo excelente jugador que es el delantero y 10 de la Selección, Lionel Messi.

Radicado en Porto Alegre tras dejar el fútbol en el Inter, el ex River y San Lorenzo pidió que Brasil deje de lado la histórica rivalidad con los argentinos y se unan para apoyar a una selección sudamericana que llegó a la final.

image.png Mundial Qatar 2022: D'Alessandro y su pedido a los brasileños

"Cuando hay una selección sudamericana, y hablando sin hipocresía, la gente tiene que hinchar por ella. Nosotros tenemos que defender a nuestro fútbol sudamericano", opinó D’Alessandro en diálogo con O Globo.

Desde Brasil, el “Cabezón” explicó: "Hoy existe un factor determinante para que el pueblo brasileño. No la mayoría, pero algunos sí hinchan por la Selección argentina y ese factor se llama Messi. Con muchos con los que hablé en la calle me dicen: 'No vamos a hinchar por Argentina sino por Messi'. Es un factor determinante que demuestra nuestro cariño y del pueblo brasileño por el fútbol, para mostrar realmente lo que significa ser los dos mejores del mundo".

"Creo que, no en su mayoría, el pueblo argentino admira mucho a los jugadores brasileños. Hinchamos siempre por jugadores como Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, admiramos mucho el fútbol brasileño. Queremos lo mejor para sus jugadores y ese sentimiento fue recíproco siempre". La gente no hinchaba por Brasil, sino que hacían lo que está pasando ahora: hinchar por un atleta que nos representa por su manera de jugar, de ser, como se comunica y se comporta dentro del campo de juego", consideró.