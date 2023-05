Netflix: las mejores series cortas para ver el finde XXL

Jeffrey Dahmer discute con su papá | Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

POCO ORTODOXA

Basada en la historia real de Deborah Feldman y su libro Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, este drama nos lleva hasta el barrio de Williamsburg en Brooklyn (Nueva York) y al seno de una comunidad judía jasídica y ultraortodoxa, donde las tradiciones rigen la vida de las personas. Esty es la joven esposa de Yanky, quien decide abandonar su matrimonio, a su familia y a su colectividad poniendo rumbo hacía Berlín, donde reside su mamá biológica, quien también dejó todo atrás.