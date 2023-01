TAURO: "La Tierra me sostiene"

Qué te traen los eclipses: tomate tiempo para meditar y reflexionar no solo sobre tu propia vida, sino sobre el mundo en que estamos viviendo. La propuesta es que observes cómo tus propios procesos están vinculados con lo que está pasando colectivamente, porque formás parte de un entramado mayor: la sociedad-un ecosistema-el cosmos. También te sugiero que investigues sobre los ritmos circadianos y cuál es el mejor momento del día para hacer actividad física, estudiar, comer y dormir.

GÉMINIS: "La red me sostiene"

Qué te traen los eclipses: este año vas a sentir que, con cada eclipse, se van pedacitos de vos que ya no te representan. Cosas que antes hacías por diversión perdieron la gracia. Personas que antes te gustaban y con las que podías pasar un buen rato ya no te suman tanto. Asumir esto va a hacer que aparezcan personas y proyectos nuevos que te desafían y te impulsan a ir hacia experiencias nuevas. Suena muy divertido y espero que lo disfrutes.

CÁNCER: "Es lo que es"

• Qué te traen los eclipses: estos movimientos van a traer un reordenamiento en la forma que tenés de vivir tu profesión y tu mundo doméstico. Vas a tener que ponerle más atención a tu desarrollo profesional, pero no a cualquier costo, sino haciendo las cosas que te gustan y despiertan tu pasión. Para que eso suceda, vas a necesitar compartir las tareas de cuidado y crianza, para que no todo recaiga sobre vos. Se vienen nuevos desafíos y vas a necesitar una dosis de coraje.

LEO: "Que todo lo sagrado sea protegido"

• Qué te traen los eclipses: te van a traer la necesidad de explorar nuevos rumbos. Puede ser un viaje, estudios, lecturas o personas que te ayuden a potenciar tu instinto, tu intuición y las ganas de elaborar asuntos no tan explorados. Es probable que sientas que algunas amistades ya no te suman demasiado, que las conversaciones no son tan interesantes y que te dejan dando vueltas en los mismos lugares de siempre. Es tiempo de nuevas aventuras.

VIRGO: "Confío en mí misma"

• Qué te traen los eclipses: hay una forma de producir y generar recursos económicos que se está yendo. Vas a tener que meterte en vos, conectarte con tu lado animal y salvaje, con tu deseo más profundo, y a partir de ahí, decidir el nuevo rumbo. No se trata de hacer las cosas bien o buscar la perfección. Ahora lo importante es que hagas lo que tengas ganas y seas leal a eso. Todo lo demás se acomoda después.

LIBRA: "Me muestro sincera"

Qué te traen los eclipses: hay una versión tuya que se está yendo; esa parte de vos que busca agradar y ser mirada por los demás a cualquier costo está llegando a su fin. También ese costado que se está midiendo y comparando con los demás. Como vos estás cambiando, van a entrar personas nuevas a tu vida, gente que te estimula y te empuja a ser auténtica, sin necesidad de entrar en dinámicas de conflicto y competencia innecesarias. También puede ser que algunos vínculos se renueven y sigan en carrera. Sobre todo si son relaciones en las que las dos partes se empujan y potencian mutuamente.

ESCORPIO: "Mi cuerpo sabe lo que necesita"

Qué te traen los eclipses: mi recomendación es que te tomes el tiempo para hacer ejercicio, comer bien, descansar, salir a pasear o jugar con los bichos. También te sugiero que busques sincronizarte con los ciclos de las estaciones y la luz natural. Por ejemplo, despertarte más temprano cuando es verano y comer cosas calientes durante el invierno. Tomar los rayos de sol de la mañana y usar luces bajitas durante la noche para que no se modifique tu ciclo de sueño. Si vos estás en tu eje, todo lo demás se acomoda solo.

SAGITARIO: "Atravieso las tormentas con mi fuerza y mi firmeza"

Qué te traen los eclipses: focalízate en lo que te divierte y te apasiona hoy, porque eso va a hacer que todo lo demás se acomode solo. Este año vas a sentir que hay personas que ya no te suman demasiado y que no pueden acompañar esta nueva versión que está naciendo. Y vos tampoco a ellas. Esto no quiere decir que te vayas a quedar sola. De hecho, van a aparecer nuevos espacios y proyectos.

CAPRICORNIO: "Mis ancestras me acompañan"

Qué te traen los eclipses: estos movimientos van a traer un reordenamiento en la forma que tenés de vivir tu profesión y tu mundo doméstico. Me atrevo a decir que vas a necesitar ponerle más atención a lo que esté pasando en tu casa, en un sentido literal y metafórico.

ACUARIO: "Me abro a lo nuevo"

Qué te traen los eclipses: tu costado filosófico-espiritual-político va a estar atravesando grandes transformaciones. Va a ser tiempo de revisión y transformación de esa área de tu vida. Cuando tengas más preguntas que certezas, cuanto más abierta estés a debatir e intercambiar puntos de vista con otras personas, mucho mejor. Eso va a hacer que se vayan abriendo nuevas ventanas de oportunidades.

PISCIS: "Lo que hago con amor, crece"

Qué te traen los eclipses: este año vas a tener que apostar por nuevos proyectos económicos. Empezar un negocio nuevo, invertir tu dinero o buscar la forma de subir tus ingresos. Por otro lado, es muy probable que ya no quieras compartir tu intimidad con cualquiera y te pongas un poco más selectiva. Sobre todo si te abrís emocionalmente con todo el mundo. Con los eclipses vas a ver que las personas son un tanto más complejas de lo que creías. Esto también aplica a vos misma, porque vas a estar descubriendo aspectos de tu personalidad que antes no habías visto.