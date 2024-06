Viral.. Quiso teñirse de violeta pero el resultado no fue el esperado: "se me fue de las manos"

Todo empezó con la idea de añadir un poco de color a su cabello. Pero según relató la joven: “Se me fue de las manos la situación y todavía no me salió toda la tintura”. En el video, se observa a Valeria con el rostro y las manos completamente manchados de azul. Aunque el color que se escapaba de su cabello al mojarlo era violeta, claramente el tinte no se limitó a su cabellera.