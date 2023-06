Se asustó por un dolor en el pecho, fue al médico y se desnudó sin razón

De manera inmediata, los dos médicos encargados de su atención iniciaron un análisis de su problema y la remitieron a la sala de radiografías para someterse a una radiografía del pecho y la cavidad torácica."Acá es donde empieza mi película de terror", adelantó.

Cuando ingresó a la sala donde se le realizarían las radiografías, la doctora le solicitó a la joven que se quitara el sujetador. Sin embargo, Candela explicó que al no utilizar sostén, optó por despojarse por completo de su vestimenta. "Me quedo en bolas, me quedo en tetas", dijo la chica. Luego, cuando la médica entró, la encontró completamente desnuda, soltó una risa y le indicó que "no hacía falta".

image.png

"Lo peor fue que en vez de ir a ponerme la ropa, me quedé ahí", añadió la joven, quien en ese momento experimentó una "vergüenza impresionante". En tanto, la médica le indicó que "para la próxima no hace falta" que se quite toda la ropa. Al final, relató que le diagnosticaron condritis, que es la inflamación de los cartílagos. Sin embargo, la historia no concluyó ahí.

Acto seguido, Candela reveló que le fue necesario someterse a una inyección y preparó su brazo, pero se le informó que debía ser aplicada en la región glútea. "Cuando volvió de buscar los medicamentos para dármela, se imaginarán cómo la estaba esperando...", contó.

El post alcanzó 20 mil visualizaciones, cerca de 1400 reacciones de aprecio, y generó risas en numerosos usuarios de TikTok.

En relación a esto, un usuario en línea expresó: "Me parece que te equivocaste de película", mientras que otro preguntó: "¿Cómo vas a esperar así la inyección? Tenés que correr apenas el pantalón". "Todos muy profesionales", añadió otro.