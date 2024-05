Su perro murió y no lo pudo despedir por estar lejos: su conmovedor video

El emotivo mensaje para su perro

“Creo que no fui el mejor hermano, para nada. Me faltaron mil millones de caricias que darte, e incluso a veces te traté de pesado. Me gustaría tener la madurez que tengo hoy para poder valorarte mejor. Fui un niño, y no te abracé todo lo que te merecías. Perdón, precioso”, reflexionó Romancito en la descripción de su publicación.

El vídeo ha sido visto más de 800.000 veces y ha recibido alrededor de 104.000 "me gusta", mostrando el profundo impacto emocional que ha tenido en la comunidad de TikTok. La sinceridad y franqueza de Romancito no solo le han ayudado a encontrar una especie de conclusión personal, sino que también han creado un ambiente de comprensión y solidaridad entre los usuarios, como se puede ver en los comentarios.

Hace unos 3 meses se fue mi hermanito menor, Aquiles… En su momento no subí nada porque quería hacer mi duelo. Hoy, cuando se me acercó este hermoso perro que era muy parecido, y me hizo exactamente lo mismo, exploté en llanto y pude cerrar un poquito esa herida. Hago este video porque siempre subo con mucha pasión videos sobre muchas cosas bonitas, y no había subido nada de una de esas cosas que más me marcó en la vida. Vos, mi hermoso perrito. Creo que no fui el mejor hermano, para nada. Me faltaron mil millones de caricias que darte, e incluso a veces te traté de pesado… ay, como me gustaría tener la madurez que tengo hoy para poder valorarte mejor. Fui un niño, y no te abracé todo lo que te merecías. Perdón, precioso. Prometo llevarte siempre en mi corazón y acariciarte con el alma, llevándote por todo el mundo. Soy agnóstico y no creo mucho en nada, pero si existe el "cielo de los perros", sin dudas vas a estar ahí. Te amo Aquiles, ayer, hoy, y siempre

Los sentidos mensajes que recibió el joven

“Duele mucho despedirte de tus seres queridos”, “Es él aunque no lo creas... Vino a despedirse”, “El amor más sincero e incondicional”, “Me hiciste emocionar” y “Es tu ángel. Ellos son los que dan amor verdadero, te entiendo, yo perdí mi perrita, fue muy difícil”, son algunos de los mensajes.