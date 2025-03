Su perro robó objetos de la casa toda la semana, lo grabó y generó furor en TikTok

Un video que muestra las travesuras de un perro golden retriever a lo largo de una semana completa logró captar el interés de millones de personas en TikTok , alcanzando 1.4 millones de visualizaciones y más de 117,000 "me gusta" . En la cuenta @golden_narqui , donde se compartió el video, el animal fue clasificado por los usuarios como " el ladrón más tierno ".

Grabó lo que su perro le robó durante la semana y causó furor en TikTok.

Según las reacciones en el video, los espectadores no tardaron en mostrar su diversión ante las travesuras del can. Uno de los comentarios más comentados decía: “No te roba, te los encuentra jajajajaja”, mientras que otro lo describió como “el ladroncillo más tierno”.

Estas reacciones muestran el ambiente general que se creó alrededor del video, el cual logró generar un vínculo afectivo entre los usuarios y el perro protagonista. El triunfo del video no se debe únicamente a las travesuras del animal, sino también a la manera en que su dueño eligió capturar y compartir cada uno de los “robos”.

El fenómeno de los videos de animales en plataformas sociales, particularmente en redes como TikTok, no es reciente, pero situaciones como esta sobresalen por su habilidad para provocar una reacción inmediata y masiva.

La mezcla de comedia, dulzura y originalidad en la forma de presentar el contenido ha comprobado ser una estrategia exitosa para atraer a millones de usuarios.