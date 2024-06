Subió por error a un auto parecido al de ella y llegó el dueño: su reacción

La mujer, centrada en la comida que llevaba consigo, abrió la puerta del copiloto de uno de ellos, que era de color gris, y se sentó sin darse cuenta de que no era su vehículo. Al percatarse de la escena, el dueño del automóvil no pudo contener la risa y decidió capturar el momento en video.

El usuario de TikTok conocido como Wailers Music compartió el video en el que se acercó y le sugirió a la mujer que desbloqueara el vehículo para que pudiera abrir la puerta. Fue entonces cuando ella se percató de su error, al notar que su propio auto, de color blanco, estaba estacionado justo detrás. La reacción de la mujer, una combinación de asombro y vergüenza, fue registrada en el clip mientras repetía: “Me muero de vergüenza”.

La mujer, cargada con comida, se acomodó en el asiento del acompañante sin imaginar que estaba en otro vehículo.

El dueño del auto tomó la situación con buen humor

En lugar de enfadarse, el propietario del auto tomó la situación con buen humor y calmó a la mujer, asegurándole que no había ningún inconveniente. Este gesto amigable, combinado con la situación curiosa, llevó a que el video se difundiera rápidamente en TikTok. Alcanzó más de 600 mil visualizaciones y obtuvo cerca de 46,000 "me gusta", además de recibir numerosos comentarios de personas que compartieron experiencias similares.

El video no solo generó risas, sino que también resaltó la frecuencia con la que se producen estos errores. En un entorno donde muchos automóviles tienen similitudes, es común que las personas, distraídas o apuradas, confundan su vehículo. Lo curioso de esta historia es que los autos no eran idénticos, lo cual llamó aún más la atención.

La viralización del video en TikTok y la respuesta favorable de los usuarios subrayan nuevamente la influencia de las plataformas sociales para transformar incidentes comunes en fenómenos virales.

“Yo hice algo peor; dejé a mi hijo en otro cumpleaños, cuando lo fui a buscar me dijo: ‘Pa, no fue ningún conocido’ jajaja”, “Me pasó con mi amado 504, puse la llave, abrió, me senté y había cosas que no eran mías, o sea, las llaves de los 504 son como llaves maestras para todos los de la misma marca al parecer”, “Ni se parecían las camionetas, ni el color”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

