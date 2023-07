Tik Tok: Joven dijo los requisitos que hay que cumplir para tener una cita

En su video de TikTok, Danu Cirigliano resaltó, entre los requisitos primordiales el hecho de que el chico deba recogerla y llevarla a su casa . Posteriormente, explicó que esto no se debe a su comodidad, sino a una cuestión de seguridad. “Me da igual si me pasas a buscar en un auto, un remis, en bici o en colectivo . Pero me pasas a buscar y me dejas sana y salva en mi casa ”, exclamó.

Además, hay algo que realmente le desagrada, y es cuando le permiten elegir un plan y luego lo modifican sin su consentimiento. “Primera cita. Me decís que elija que hacer y después me lo cambias todo . Si yo te digo ‘vamos a tomar algo’ y vos me tirás ‘dale, de última vamos a tomar algo en mi casa’ es como ¿qué?”, reflexionó indignada.

“O sea, me decís que tire la idea, la tiro y vos me decís la de tu casa. Es lo peor que me pueden hacer, lo peor. Me da pánico, no te conozco”, afirmó.

Asimismo, en sus requisitos, destacó la tercera condición, estableciendo que "no acepta encuentros de último momento: “No acepto salidas a última hora”. De esta forma, señaló que “la persona que te quiere ver lo organiza con tiempo, no a último minuto”. “Si lo planificas a esta hora es porque alguien te canceló, estás al pedo o aburrido, así que no”, puntualizó.

image.png

Finalmente, resaltó uno de los aspectos más controvertidos al momento de tener una primera cita con alguien: “El que invita, paga”. “Yo soy mucho de insistir con pagar porque me da cosa, pero muchas veces me agarraron la plata”, mencionó entre risas y dejó en claro que esta condición, en su situación, únicamente se aplica al primer encuentro.

image.png

Con estas palabras, la joven resaltó que “hace más de dos años no se ve con nadie porque ninguno cumple con estos cuatro requisitos”.Sorprendentemente, contrario a sus expectativas, el video fue muy bien recibido por sus seguidores, quienes no la juzgaron por sus afirmaciones, sino que la respaldaron y afirmaron que “pedía lo mínimo”.

“Es que es lógico, menos de eso no podés aceptar”, “Está perfecto reina. No te conformes con menos”, “Merecemos eso y más”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la publicación de Tik Tok.