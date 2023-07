Arregló cita con un chico de las redes y al ver su rostro quedó sorprendida

De esta manera, aparentemente todo transcurría con normalidad, aunque había algo que despertaba su curiosidad: el semblante del individuo presentaba cierta peculiaridad en comparación con las imágenes previamente vistas. No obstante, se planteó la posibilidad de que se tratara de un filtro utilizado o que simplemente no fuera de aquellos que se asemejan fielmente a su apariencia real. “Tenía una altura similar y mismo color de pelo que el de las fotos de la app”, afirmó en su material de TikTok.

Sin profundizar más en el tema, la reunión dio inicio y aparentemente todo transcurría sin contratiempos hasta que decidió indagar sobre su trayecto desde Upper West Side, el vecindario en el que se suponía que residía, pero con cierta confusión, él le respondió que vivía en Meatpacking District.

Este detalle despertó la preocupación de Elsa. “Le dije: ‘Ah, ¿así que me mentiste cuando chateamos?’. Y él me dijo que nunca me había dicho que su casa estaba en Upper West Side”, rememoró la mujer estadounidense. Ante esta revelación y las incertidumbres surgidas al notar que su apariencia no se asemejaba a las fotografías, aumentaron sus sospechas, aunque decidió no continuar interrogando para verificar su verdadera identidad.

Sin embargo, en cuestión de segundos, un nuevo mensaje cambió todo el panorama. "¿Dónde estás?", le llegó el mensaje de su verdadera cita, quien se encontraba en el punto de encuentro acordado esperándola. En ese instante, Elsa se percató de que estaba con la persona equivocada: “Lo miré a él y le avisé: ‘Nos equivocamos de cita’. Y me respondió: ‘¿Cómo? Esperá, ¿no sos ...?’, mencionando el nombre de la otra chica con quien pretendía encontrarse, a lo que le advertí: 'No, soy Elsa'", relató.

El gran desacuerdo surgió porque Elsa guardaba un gran parecido físico con la cita del chico desconocido. Sin embargo, la joven no lograba comprender cómo podía haber ocurrido tal confusión, ya que previamente le había preguntado su nombre y no coincidía con el de su cita real. Ante esta situación, decidió darle el beneficio de la duda, pensando que quizás había entendido mal o que no había escuchado correctamente.

Después de que su historia se volviera viral, Elsa compartió que una vez que se descubrió la verdad, ambos se pusieron en contacto con sus citas reales. Sin embargo, lamentablemente para ella, la situación no tuvo un final feliz, ya que el chico en cuestión carecía de sentido del humor: “El hombre fue el más amable que conocí hasta ahora. Pero igual, no entiendo cómo funcionan las citas en Nueva York, en mi caso quedamos como amigos con esta persona”.