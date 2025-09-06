sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 08:41
Viral.

Tras 57 años juntos, le pidió casamiento a su pareja y emocionó a todos en las redes

Una mujer emocionó a su familia y todo TikTok al proponerle matrimonio a su pareja frente a hijos y nietos durante un almuerzo, generando fuertes reacciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En medio de una atmósfera cargada de emoción familiar, una abuela conocida como “La Yaya” se convirtió en protagonista de uno de los momentos más tiernos que circulan en las redes. Reunió a sus hijos y nietos en su hogar para sorprender a su pareja de toda la vida, “el Tata”, con una propuesta de casamiento tras 57 años juntos.

El emotivo instante fue grabado y compartido en TikTok por la usuaria @victoriagruccio, y rápidamente conmovió a miles de personas, generando una lluvia de comentarios y reacciones en la plataforma.

Una abuela le pidió casamiento a su pareja después de 57 años juntos.

Durante el almuerzo familiar de siempre, nadie imaginaba que aquel encuentro se convertiría en un momento inolvidable. Rompiendo con la rutina y mostrando determinación, “La Yaya” captó la atención de todos los presentes.

Con mezcla de calma y emoción, se dirigió a su familia con palabras profundas: “Yo quiero decirles algo a todos, que me conocen bien, en especial mis hijos, mis nietos, los que faltan ya van a llegar no importa, yo estoy en pareja con un señor que ahora en este momento quisiera pedirle casamiento”.

La declaración, cargada de historia compartida y afecto, se acompañó de un gesto simbólico: la abuela sacó de su bolsillo un anillo de compromiso y se lo mostró al “Tata”, quien respondió con una sonrisa emocionada ante la inesperada propuesta.

Le pidió casamiento a su pareja tras 57 años juntos y conmovió en las redes sociales.

La reacción de la familia fue inmediata y colectiva. Al mismo tiempo, hijos y nietos soltaron un “aww” y estallaron en aplausos, contagiados por la ternura y la felicidad que provocó la iniciativa de “La Yaya”.

Conmovidos, los protagonistas compartieron un beso en medio de la ovación y no pudieron contener las lágrimas, demostrando que los años solo refuerzan ciertos vínculos afectivos. En pocos minutos, la escena transmitió un mensaje profundo sobre la fuerza del amor y la relevancia de celebrar la vida en pareja, sin importar cuánto tiempo haya pasado.

La historia trascendió rápidamente el ámbito familiar y se convirtió en un fenómeno en redes sociales gracias a la difusión del video en TikTok. Subido por Victoria Gruccio (@victoriagruccio), el clip alcanzó en apenas dos días 459 mil reproducciones, superando los 57 mil “me gusta” y acumulando más de 1.350 comentarios de usuarios que no dudaron en mostrar su admiración y afecto ante este momento tan especial.

Una abuela interrumpió el almuerzo familiar y le pidió matrimonio a su pareja de toda la vida.

Mensajes como “Yo quiero ir al casamiento jajaja”, “Qué tierna la señora” y “Me muero de amor” evidenciaron el fuerte impacto emocional que la escena provocó entre internautas de todas las edades.

El mensaje de “La Yaya” trasciende lo anecdótico y adquiere un valor social y emocional profundo. Su acción demuestra que el amor y el deseo de celebrar la vida en pareja no conocen límites de edad, desafiando prejuicios sobre la vejez y el romanticismo.

Embed
@victoriagruccio No estoy llorando, se me metió una iaia y tata en el ojo 57 años juntos #abuelos #matrimonio #amor sonido original - Victoria Gruccio

Asimismo, la escena destaca la iniciativa y la capacidad de las mujeres mayores para reinterpretar tradiciones y forjar nuevos recuerdos dentro del ámbito familiar. La viralización del video, más allá de su repercusión en redes sociales, reafirma la relevancia de los afectos y muestra cómo la espontaneidad puede conmover e inspirar, incluso en una era dominada por lo digital.

De este modo, la historia de “La Yaya” y “el Tata” se convierte en un testimonio intergeneracional sobre el amor, la ternura y la fuerza de los gestos genuinos, capaces de unir a las familias y emocionar a miles de personas más allá del entorno del hogar.

