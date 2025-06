Un nene se adjudicó la culpa para respaldar a su amigo y el gesto emocionó a todos

Más allá del aspecto emotivo, el caso también generó un debate sobre los límites de la solidaridad. Algunos internautas cuestionaron si era adecuado que el niño cargara con una responsabilidad que no le correspondía, mientras que otros se centraron en detalles menores, como si las botellas eran de vidrio o de plástico.

El gesto de un niño que asumió la culpa por su amigo desata debate sobre empatía y responsabilidad en redes sociales.

“Tú hijo es increíble, esperó que le pidieras perdón”, “Tu hijo es muy noble y muy bueno, pero también debes enseñarle a no hacerse responsable de los errores de los demás”, “Tú tampoco tendrías que haberlo regañado. Que se rompa una botella es un accidente, no a propósito” y “Tu hijo te ha mentido y no tenía por qué. Si tan buena onda hay te podía haber dicho la verdad. Su mentira no es motivo de orgullo”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Frente a la avalancha de respuestas, Ana contestó con una reflexión que rápidamente se difundió: “Le he dicho que es muy bueno y que espero que ese amigo sea igual de bueno con él, pero que no espere nada a cambio”.