Un perro trabó la puerta y la profesora con 8 alumnos quedaron encerrados

Este evento, que al principio fue simplemente una confusión y una leve incomodidad, resultó en la viralización del video de @flexiactivabernal en la plataforma. El enfoque humorístico con el que se manejó el incidente y la rápida solución de Horacio ayudaron a su difusión, provocando no solo carcajadas, sino también una gran cantidad de comentarios en la red social.

“El vecino apareciendo en los arbustos a lo Homero Simpson”, “El famoso ‘no me vas a creer lo que paso’”, “Firulais: no banco a tus alumnos”, “A mi me pasó con mi auto, mi perri trabó las puertas y el quedó adentro con el auto en marcha”, “Horacio apareciendo en plena naturaleza como un ángel” y “Y después no nos creían que el perro se comió la tarea”, son algunos de los mensajes en la publicación.

