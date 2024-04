Un vendedor dijo lo que gana trabajando 5 horas en el subte y fue viral

Recientemente, en un vídeo de TikTok que atrajo la atención de una gran cantidad de usuarios, un vendedor ambulante reconocido en la plataforma como @fabymillo compartió una rutina laboral común en los vagones del subte , mostrando no solo su dedicación diaria, sino también los ingresos que genera en apenas cinco horas de trabajo.

No obstante, lo que realmente impactó a los espectadores fue la cantidad neta total de sus ganancias, una vez descontados los gastos relacionados con su mercancía. Según @fabymillo, al final del día se embolsa 52.500 pesos. Este dato no solo atrajo la atención de sus seguidores habituales, sino que también generó un interés extendido, provocando una gran cantidad de reacciones y comentarios.

El vídeo generó un intenso debate sobre las condiciones económicas que enfrentan los vendedores ambulantes, y su contenido no solo atrajo la atención de miles de usuarios en TikTok, sino que también resonó significativamente en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), donde la cuenta @PregoneroL contribuyó a difundir aún más la historia.

El vendedor generó repercusión en las redes sociales

“¿Ganás 1.144.000 pesos en un mes? Ya renuncio al trabajo”, “Qué genio, ¿Te molesta alguien para vender?”, “Igual tengan en cuenta que no es fijo, muchas veces se vende menos”, “Gente no hagan mal los cálculos, a fin de mes puede parecer mucho, pero no tiene prepaga ni obra social” y “Mi papá siempre dijo: la plata está en la calle”, son algunos de los mensajes de los usuarios.