Una embarazada reveló la increíble situación vivida con su ecografista

Todo comenzó con la publicación de la usuaria @OtraCeci, quien compartió su controvertido episodio de manera detallada: "La ecografa se puso a llorar porque se sentía mal". Luego indicó: "Y dijo 'encima no puedo cancelar las ecografías porque las embarazadas se creen tan especiales'".

Posteriormente, debido a la repercusión de la historia, la mujer añadió en otro tuit: "En cierto momento, ella mencionó que se sentía mareada y le ofrecimos agua o un caramelo".

Lejos de encontrar calma, la ecografista expresó: "Ustedes (los simples mortales que no estudiamos medicina) siempre ofrecen cosas que son peor". "Jajaj para un poco loca", acotó la embarazada que viralizó el hecho

De la misma manera, la usuaria se encargó de aclararle a los comentaristas enojados: "Naaaa tenía un muy mal día, he tenido ecografías con mujeres y siempre me trataron bien". "Fue todo muy incómodo, encima después queríamos ayudarla y nos trataba peor jajka", reiteró ante las preguntas que recibía en Twitter.

Como consecuencia de esto, una gran cantidad de usuarioss se pronunciaron respecto a la inédita situación. "Obvio que las mujeres embarazadas son especiales. No se la creen. Lo son", destacó una usuaria.

"Igual es verdad que las embarazadas se creen especiales, pero es que están creando un humano", insistió otra tuitera. "Desde mi experiencia con embarazo gemelar, te juro que los hombres son los más amorosos del mundo", aclaró una madre.

"Una sola mina que no se sentía bien y tenía que seguir trabajando igual. Obviamente, una cagada que te atiendan así... Pero no creo que esa sea su onda todos los días... Estaba mal como para llorar delante de gente que no conoce... En su laburo...", señaló un cibernauta.

Luegouna madre recordó: "Cómo olvidar mi última eco, yo por parir y la ecografa peleándose con otra embarazada y llorando".

"Primera cita con el obstetra, nos atiende re tarde y nos dice "disculpen chicos, tuve un parto inesperado que me cagó todo el día'", reveló otra mujer que tuvo un momento incómodo. "Plot twist. Ella está embarazada y hablan sus hormonas", apuntó el tuitero que se llenó de "likes" por su teoría sobre el malestar.