Viajó en moto 20 kilómetros sin darse cuenta que su amigo nunca se había subido

Un fotógrafo argentino, recorre 20 kilómetros en moto sin su amigo, generando miles de reacciones en TikTok.

En el ajetreo cotidiano, las distracciones pueden resultar en olvidos importantes. Desde compromisos hasta pertenencias, los descuidos son frecuentes y generan inconvenientes. No obstante, lo que no pasa a menudo es dejar de recordar a alguien. Así le pasó a Milton, un fotógrafo que no se percató de la ausencia de su amigo en el viaje en moto.

Con más de 2,8 millones de visualizaciones y más de 365 mil “me gusta”, el video captó cómo un olvido lo llevó a viajar 20 kilómetros en moto por Paraná, Entre Ríos, sin darse cuenta de que había dejado a su amigo atrás. Esta situación desató una serie de reacciones en las redes, provocando que muchos se sintieran identificados con su insólita vivencia.

Manejó 20 kilómetros en moto y cuando llegó al destino se dio cuenta de que se había olvidado a su amigo. Un viaje en silencio En el video que se hizo viral, relató cómo salió del trabajo en el auto junto a Joaquín, conocido como “Cuchi”. Sin embargo, a mitad del camino, se percató de que su compañero no estaba dentro: “Yo salí con mi amigo a la tarde, y a la vuelta, después de 20 kilómetros, que fueron 25 minutos, me doy cuenta de que no lo traigo”, comentó entre risas mientras grababa el instante que había sido captado por una cámara de seguridad.

Embed #amigo #friends #fyp #argentina #olvidar #malamigo #comedia #comedia #risa #risas #faltapatroclo sonido original - Miltoon.01 @miltoon.01 Version patroclo jajajaja Me olvide a mi amigo!!!!!! #amigos Al principio, quien grabó el video pensó que su amigo se había caído de la moto, pero al mirar hacia atrás y no verlo, comenzó a alarmarse. Rápidamente, fue a cargar su celular para intentar llamarlo. En otro TikTok, el argentino contó que su compañero tuvo que tomar un coche de plataforma al darse cuenta de que había quedado atrás. También admitió que, aunque le había hablado durante el recorrido, nunca se le ocurrió mirar atrás, ya que pensó que su amigo estaba “agotado” y por eso no respondía.

Las reacciones a la divertida escena: ¿Se tiró? Las reacciones a la historia de Milton fueron tan inesperadas como graciosas. Uno de los comentarios más populares preguntaba: “¿Lo perdí? ¿Se cayó? ¿Se tiró? ¿Los aliens?”, y el tiktoker contestó entre risas: “Lo voló el viento”. Lo que más llamó la atención fue cómo el protagonista tocó el asiento de la moto, como si estuviera verificando si su amigo se había vuelto invisible, lo que generó comentarios como: “¿Cómo toca el asiento? Es el verdadero ‘yo lo había puesto acá’”. Embed #amigo #friends #fyp #argentina #olvidar #malamigo #comedia #risa #risas sonido original - Miltoon.01 @miltoon.01 El video completo en el perfil. Que buen amigo contexto. Jajajajajaj cada que me acuerdo me rio ptm #amigos Algunos usuarios compartieron sus vivencias en circunstancias parecidas, como una madre que, con prisa, creyó haber metido a sus hijos en el coche, hasta que uno de ellos le preguntó: “¿Por qué Franco se quedó, mamá?”. “Me pasó lo mismo, dejé a mi abuelo en el kiosco y me fui a la casa, al llegar me preguntaba por qué no bajaba y me di cuenta de que nunca subió”, relató otro individuo despistado.

