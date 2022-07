- Foto de perfil sólo para contactos: evitar que cualquiera pueda ver tu foto de perfil configurando la privacidad para que sólo la vean quienes tenés agendados.

- Cambiar la contraseña predeterminada del correo de voz. Esto se logra contactando a la empresa y permitirá que sólo el usuario tenga acceso.

Qué hago si alguien robó mi cuenta de WhatsApp

WhatsApp no permite que use la misma cuenta en dos teléfonos diferentes. Por lo tanto, si alguien consiguió robar una cuenta el usuario original no podrá ingresar a sus conversaciones.

Escribir a support@whatsapp.com explicando la situación incluyendo el teléfono completo para que se contacten.

Una vez se haya podido reconquistar la cuenta es recomendable activar la verificación en dos pasos para poner más filtros de seguridad y evitar que sea relativamente sencillo robar la cuenta.