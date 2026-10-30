Sofía Gonet respondió a las críticas por su look: "Lo que no les gusta es mi cuerpo"

El vestuario de La Reini contó con tres versiones adaptadas a cada etapa de la gala

Una noche de premios, cambios de vestuario y mucha producción terminó convirtiéndose en una discusión sobre los cuerpos en las redes sociales donde Sofía Gonet, más conocida como La Reini, quedó en el centro de los comentarios después de mostrar cómo le había quedado la piel tras usar un corset durante varias horas en los Premios Ídolo 2026.

La influencer, que condujo la ceremonia junto a Grego Rosselló, decidió responder a las críticas y explicar por qué considera que los cuestionamientos no están dirigidos solamente a su elección de ropa.

Durante una transmisión del programa de streaming Popstars, donde compartió espacio con Julieta Poggio, Sofía habló sobre las repercusiones de su vestuario.

“Me criticaron mucho el outfit, pero les juro que a mí me gusta mucho lo que me pongo realmente” “Me criticaron mucho el outfit, pero les juro que a mí me gusta mucho lo que me pongo realmente”

La conductora aseguró que estaba conforme con su elección y planteó que las opiniones negativas estaban relacionadas con la forma en que el conjunto se veía sobre su cuerpo.

“Siento que las críticas son más por mi cuerpo y por cómo me queda la ropa” “Siento que las críticas son más por mi cuerpo y por cómo me queda la ropa”

Además, comparó las reacciones que recibió con las que, según su mirada, podría haber generado la misma prenda en una mujer mucho más delgada.

“Para mí, lo que no les termina de gustar en realidad es mi cuerpo, no lo que uso” “Para mí, lo que no les termina de gustar en realidad es mi cuerpo, no lo que uso”

El video del corset que desató los comentarios

Todo comenzó después de la ceremonia, cuando La Reini compartió un video del momento en que le retiraban el corset.

En las imágenes se observa cómo otra persona desata los cordones de la espalda de la prenda. A medida que se afloja, quedan visibles las marcas que el ajuste había dejado en su cintura y torso. El video llamó la atención de sus seguidores y provocó distintas reacciones. Algunos usuarios se preguntaron por qué había elegido una prenda tan ajustada, mientras que otros cuestionaron la comodidad del diseño.

Entre los comentarios aparecieron preguntas sobre el talle del corset y sugerencias para que utilizara ropa menos ceñida. Sin embargo, Sofía dejó en claro que no se arrepentía de su elección.

Un vestido, tres looks y un cambio en pleno escenario

El vestuario de La Reini no era un diseño convencional. Había sido pensado para transformarse durante los distintos momentos de los Premios Ídolo.

Para la alfombra roja lució un conjunto en tonos nude con una capa de tul translúcido y una falda amplia. Debajo llevaba un corset, un corpiño del mismo tono y una minifalda satinada. Uno de los cambios se realizó durante la propia ceremonia: Grego Rosselló retiró el sobrevestido frente al público y dejó a la vista una segunda versión del conjunto. La tercera transformación estaba prevista para la fiesta posterior a la entrega de premios, con una propuesta más sencilla y ajustada.

La influencer recordó ese momento durante su descargo y destacó que había realizado uno de los cambios de look en vivo, como parte de la conducción del evento.

Julieta Poggio salió a respaldarla

Mientras Sofía explicaba su postura, Julieta Poggio intervino para contarle qué le había parecido el vestuario.

“Para mí estabas divina y me encantó. Me encantaron los accesorios” “Para mí estabas divina y me encantó. Me encantaron los accesorios”

La Reini le devolvió el elogio y destacó el diseño con plumas que Julieta había elegido para la misma ceremonia. La conversación dejó en evidencia que ambas habían disfrutado de sus elecciones de vestuario, más allá de las opiniones que circularon después de la gala.

Del vestido a una discusión sobre la imagen corporal

El episodio comenzó con un video sobre lo que sucede detrás de escena después de una noche de gala, pero terminó dando lugar a comentarios sobre la apariencia física de la influencer.

Sofía sostuvo que la ropa que eligió representa sus gustos y que no piensa cambiar esa decisión por las críticas recibidas.

Su respuesta puso el foco en una cuestión que suele aparecer alrededor de las figuras públicas: cómo una misma prenda puede generar distintas opiniones según el cuerpo de quien la utiliza.

Por ahora, La Reini mantiene su postura sobre el diseño que eligió para los Premios Ídolo. Y dejó una frase que resume su respuesta a los cuestionamientos: “Lo que no les termina de gustar en realidad es mi cuerpo, no lo que uso”.