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27 de julio de 2026 - 09:49
Sociedad.

SUAF de ANSES: el nuevo monto de agosto 2026 y las fechas de cobro para los beneficiario

Las asignaciones familiares por hijo tendrán una actualización del 1,9% y la suba se aplicará automáticamente, sin la necesidad de gestiones adicionales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
SUAF de ANSES: cuánto se cobrará en agosto de 2026.

SUAF de ANSES: cuánto se cobrará en agosto de 2026.

Las asignaciones familiares del SUAF de ANSES tendrán una actualización del 1,9% desde agosto de 2026, luego de que el Gobierno nacional confirmara el nuevo esquema de aumentos en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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El incremento alcanzará a los trabajadores registrados bajo el Monotributo y el Monotributo Social, quienes recibirán los montos actualizados de forma automática, siempre que reúnan las condiciones exigidas por el organismo previsional.

La modificación alcanzará a las asignaciones familiares por hijo y se incorporará al pago mensual sin que los beneficiarios deban efectuar gestiones extra. El ajuste será aplicado de manera automática a través del mecanismo de liquidación de ANSES, que combina la información declarada por los usuarios con los datos fiscales disponibles de cada persona.

Así, una gran cantidad de beneficiarios percibirá durante agosto un importe mayor al recibido en el período anterior, siempre que continúen incluidos en el régimen correspondiente y permanezcan dentro de los límites de ingresos fijados para acceder a la prestación.

ANSES: ¿Cuánto se cobrará por hijo en agosto?

Luego de la actualización del 1,9%, los trabajadores adheridos al Monotributo correspondientes a las categorías A, B y C, junto con los beneficiarios del Monotributo Social, pasarán a recibir una suma de $75.438,60 por cada hijo en concepto de asignación familiar.

El pago será depositado de manera automática en la cuenta bancaria registrada por el titular ante ANSES, por lo que no será necesario realizar gestiones adicionales para acceder al beneficio.

Por su parte, los contribuyentes registrados a partir de la categoría D del Monotributo seguirán incluidos dentro del esquema de asignaciones familiares, aunque los importes que recibirán serán menores de forma escalonada de acuerdo con la categoría correspondiente y los valores fijados por la normativa vigente.

Asimismo, en las áreas consideradas zonas desfavorables, se otorgarán complementos adicionales que elevarán el monto final de la prestación.

Quiénes dejarán de cobrar el SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) continúa aplicando los topes de ingresos definidos por el Gobierno nacional como criterio para establecer quiénes pueden acceder a la prestación. En caso de que alguno de los miembros del grupo familiar supere el límite máximo de ingresos individuales establecido, la totalidad del grupo quedará excluida de manera automática del beneficio de la asignación familiar.

Además, los trabajadores adheridos al Monotributo cuentan con una restricción particular dentro del sistema: aquellos que se encuentren registrados en las categorías I o superiores quedan fuera del acceso a las asignaciones familiares por hijo.

Por otra parte, se mantiene la incompatibilidad entre el SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que implica que una misma persona no puede recibir ambos beneficios de manera conjunta al mismo tiempo.

Cómo realiza el control ANSES

El organismo encargado de la seguridad social controla que se cumplan las condiciones necesarias a través de un sistema automático de verificación que contrasta los datos con la información disponible en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP.

De esta manera, si el monotributista cuenta con su situación tributaria al día, tiene sus pagos realizados y mantiene actualizados sus datos personales, el aumento será aplicado de forma directa en la liquidación correspondiente a agosto.

ANSES.

ANSES.

Por esta razón, ANSES aconseja revisar y actualizar periódicamente los datos personales y los correspondientes al grupo familiar, con el objetivo de prevenir retrasos o dificultades al momento de recibir el pago del beneficio.

Calendario de pagos del SUAF en agosto de 2026

El calendario de pagos correspondiente a los titulares del SUAF fue organizado por ANSES según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto.
  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto.
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto.

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