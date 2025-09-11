Talleres (RE) vs Colón: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Talleres (RE) recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Colón por la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 15:30 (hora Argentina) en el estadio Pablo Comelli.

Así llegan Talleres (RE) y Colón Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Talleres (RE) en partidos de la Primera Nacional Talleres (RE) cayó 0 a 1 ante Temperley en el Alfredo Beranger. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Colón en partidos de la Primera Nacional Colón llega a este encuentro con una derrota ante Estudiantes (RC) por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y recibieron 5.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Colón fue el ganador por 1 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Gonzalo Pereira.

Fechas y rivales de Talleres (RE) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Colón en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres (RE) y Colón, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

