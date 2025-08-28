jueves 28 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2025 - 10:42
Liga Profesional

Talleres vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

En la previa de Talleres vs Dep. Riestra, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 31 de agosto desde las 16:45 (hora Argentina) en el Estadio Mario Alberto Kempes. El árbitro designado será Bryan Ferreyra.

Talleres vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 16:45 (hora Argentina), Dep. Riestra visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

Lee además
central cordoba (se) y estudiantes se miden por la fecha 7

Central Córdoba (SE) y Estudiantes se miden por la fecha 7
san lorenzo recibe a huracan para disputar el clasico de barrio

San Lorenzo recibe a Huracán para disputar el clásico de barrio

Así llegan Talleres y Dep. Riestra

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres fue derrotado en el Monumental Presidente José Fierro frente a Atlético Tucumán por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra viene de vencer a Sarmiento en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 5 le han convertido.

El historial indica equilibrio en el marcador entre ambos equipos: han empatado en los últimos 2 partidos que se han enfrentado en este campeonato. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Bryan Ferreyra.


Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y Dep. Riestra, según país
  • Argentina: 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:45 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Central Córdoba (SE) y Estudiantes se miden por la fecha 7

San Lorenzo recibe a Huracán para disputar el clásico de barrio

Por la fecha 7, Newell`s recibirá a Barracas Central

Vélez recibirá a Lanús por la fecha 7

Independiente se enfrentará a Instituto por la fecha 7

Lo que se lee ahora
Lionel Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido oficial en la Argentina.
Eliminatorias.

Confirmado: Lionel Messi aseguró que ante Venezuela será su último partido oficial en Argentina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado
Avances.

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9
Siniestro vial.

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo. video
Policiales.

Quedó detenida la mamá de Ayelén Paleo: es acusada de integrar una red de explotación sexual

Mate con coco rallado.
Infusión.

Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel