Talleres vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 16:45 (hora Argentina), Dep. Riestra visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Talleres y Dep. Riestra El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres fue derrotado en el Monumental Presidente José Fierro frente a Atlético Tucumán por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura Dep. Riestra viene de vencer a Sarmiento en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 5 le han convertido.

El historial indica equilibrio en el marcador entre ambos equipos: han empatado en los últimos 2 partidos que se han enfrentado en este campeonato. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Bryan Ferreyra.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Horario Talleres y Dep. Riestra, según país Argentina: 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:45 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

