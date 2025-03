¿Cada cuánto debo descongelar el freezer?

Qué tipos de freezer son los que se pueden descongelar

Los tipos de freezers que se pueden descongelar manualmente son los congeladores antiguos que no cuentan con el sistema No Frost. Estos modelos requieren ser descongelados de forma regular. Por otro lado, los congeladores con sistema No Frost no necesitan descongelación manual, ya que este sistema elimina automáticamente la escarcha, aunque aún se recomienda limpiarlos al menos una vez al año.