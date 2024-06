Céline Dion tuvo una convulsión grabando su documental para Prime Video

Y agregó frente a cámaras: “Parte de la enfermedad es que cuando entras en una contracción, a veces la señal para liberarla no se entiende, por lo que termina quedándose en una posición contraída”.

La galardonada con un Grammy expresa su frustración y vergüenza al no poder controlar su cuerpo. “No sé cómo expresarlo, es como… ¿sabes? No tener control de ti misma”, comenta Dion tras el episodio.

La sobreestimulación parece desencadenar episodios de convulsiones en la cantante.

Esta sensación de impotencia se intensifica debido a cómo la enfermedad afecta su voz, su herramienta principal de trabajo. En una secuencia, Céline Dion intenta interpretar "I Wanna Know What Love Is" de Foreigner, pero se enfrenta a la ronquera y la desafinación.

Céline Dion se mantiene firme en su recuperación

A pesar de estos obstáculos, Dion sigue siendo firme en su determinación. “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. Pero no me detendré”, apuntó con firmeza.

"Soy Céline Dion" brinda una mirada profunda a la rutina diaria de la artista durante su retiro de los escenarios, destacando su interacción con sus hijos, el cuidado de sus mascotas y las tareas del hogar en su residencia de Las Vegas.

El documental también incluye grabaciones de archivo de Dion en la cúspide de su carrera, contrastando su esplendoroso pasado con la realidad actual que enfrenta debido a su enfermedad.

"Céline se sintió validada al verse así", explicó su terapeuta Terrill Lobo acerca de la decisión de compartir las imágenes con el mundo.

El documental presenta fragmentos de actuaciones anteriores, incluyendo su icónica interpretación de "My Heart Will Go On", mostrando cómo esta condición ha influenciado su vida y trayectoria profesional.

El diagnóstico lo reveló en 2022

La cantante reveló su diagnóstico en diciembre de 2022 tras cancelar múltiples conciertos. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, aunque recientemente ha sido vista en los Grammy 2024 y en la premiere de su documental.

En el documental, Dion comparte que durante casi veinte años enfrentó síntomas antes de ser diagnosticada correctamente. Al principio, asoció sus problemas de salud con infecciones en los senos nasales y los oídos. “No puedo mentir más”, aseguró en el documental, indicando por qué tomó la decisión de ser abierta sobre su condición.

A lo largo del documental, se presentan imágenes de archivo que muestran a Céline Dion durante su embarazo con su primer hijo, René-Charles Angélil, así como el momento de su nacimiento, ofreciendo una visión poco común de aspectos íntimos de su vida personal.

Celine Dion reflexionó sobre su lucha contra el síndrome de la persona rígida en un nuevo documental de Amazon Prime Video.

El documental también aborda la lucha de la célebre cantante por mantener su identidad artística a pesar de las limitaciones impuestas por su enfermedad, destacando su resistencia y compromiso.

Demostrando notable adaptación y perseverancia, Dion logra grabar con éxito una canción para la película "Love Again", en la que también actúa, mostrando su habilidad para ajustar su voz a su situación actual. A pesar de los desafíos enfrentados, la película concluye con un tono esperanzador.

El documental "Soy Céline Dion" no solo registra su batalla personal contra una enfermedad incapacitante, sino que también explora temas más amplios como el proceso de envejecimiento en el mundo del entretenimiento y la vulnerabilidad que enfrentan las personalidades públicas.

"No puedo mentir más", afirmó la ganadora del Grammy tras tomar la decisión de continuar trabajando en su música y en su regreso a los escenarios.

En este contexto, emplea la analogía de un manzano para ilustrar su situación presente, comparando cómo anteriormente producía “las mejores manzanas”, en referencia a su talento, pero ahora sus “ramas empiezan a caer a veces, a torcerse, y esas ramas empiezan a producir un poco menos de manzanas”.

El tráiler de Soy Celine Dion, de Prime Video

Embed

