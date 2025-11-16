lunes 17 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de noviembre de 2025 - 17:37
Ambiente.

Científicos crean chips biodegradables a partir de hongos: un avance que podría transformar la tecnología

El hallazgo demuestra que el hongo shiitake puede utilizarse para fabricar chips de bajo costo, esto abre paso a una nueva era de tecnología sostenible.

Científicos crean chips biodegradables a partir de hongos

Un grupo de investigadores de la Universidad del Estado de Ohio desarrolló un tipo de chip biodegradable fabricado a partir de micelio de hongos shiitake, un avance que podría abrir la puerta a una nueva generación de dispositivos electrónicos más ecológicos, accesibles y energéticamente eficientes.

Lee además
Recomendaciones y cuidados a la hora de calefaccionar el hogar.
Frío.

El aparato que más consume al calentar ambientes, seguro lo tenes en casa: cuál es
Guías de turismo de Salta se quejaron que la ley de Jujuy les impide trabajar (Foto ilustrativa)
Gobierno.

Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

El estudio, publicado en la revista PLOS One, muestra que estos componentes conocidos como memristores logran un rendimiento comparable al de los dispositivos convencionales de silicio, pero con un impacto ambiental mucho menor.

Los memristores son piezas clave para la computación neuromórfica, una tecnología que imita la actividad del cerebro humano y resulta fundamental en áreas como la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos autónomos. La innovación desarrollada en Estados Unidos demuestra que es posible fabricarlos utilizando hongos, sin necesidad de minerales raros ni procesos industriales altamente contaminantes.

Un chip que crece como un organismo vivo

El equipo, integrado por John LaRocco, Qudsia Tahmina, Ruben Petreaca, John Simonis y Justin Hill, eligió trabajar con el micelio del shiitake (Lentinula edodes), conocido por su resistencia, capacidad de adaptación y estructura similar a una red neuronal.

Para fabricar los memristores, los científicos cultivaron micelio en placas de Petri con sustratos orgánicos. Una vez que el hongo cubrió completamente la superficie, las muestras se secaron al sol durante una semana y luego fueron rehidratadas con agua desionizada para recuperar su conductividad. Esa estructura se conectó a un circuito especialmente diseñado para medir su comportamiento eléctrico.

De acuerdo con los investigadores, cada sector del micelio presenta distintas propiedades eléctricas, por lo que realizaron mediciones en varios puntos del hongo.

Científicos crean chips biodegradables a partir de hongos (2)
Chips biodegradables a partir de hongos

Chips biodegradables a partir de hongos

Resultados sorprendentes: precisión del 90% y miles de cambios por segundo

Los ensayos demostraron que estos chips fúngicos pueden cambiar de estado hasta 5.850 veces por segundo, con una precisión cercana al 90%, cifras que los posicionan muy cerca de algunos memristores comerciales de gama baja.

Uno de los hallazgos más prometedores es que su funcionalidad se mantiene estable incluso después de someter al micelio a procesos de deshidratación y rehidratación, algo difícil de lograr en dispositivos electrónicos tradicionales.

El equipo también observó que un aumento del voltaje reduce el rendimiento del hongo, pero ese efecto se compensa fácilmente incorporando más muestras al circuito, algo que no encarece demasiado la producción debido al bajo costo del material.

Una alternativa sostenible al silicio y los minerales escasos

Los memristores convencionales dependen de minerales poco abundantes y procesos industriales complejos, costosos y contaminantes. Esa es una de las principales barreras para escalar la computación neuromórfica a gran escala.

La propuesta basada en hongos elimina prácticamente este problema: se trata de un material abundante, biodegradable y fácil de cultivar. Además, el micelio ofrece resistencia a la radiación, lo que abre la puerta a desarrollos que podrían funcionar en ambientes hostiles donde los dispositivos tradicionales fallan.

Científicos crean chips biodegradables a partir de hongos (1)

Computadoras hechas con hongos: un futuro que ya empezó

El estudio plantea que estos memristores basados en micelio podrían integrar plataformas neuromórficas ecológicas, capaces de ejecutar tareas relacionadas con el aprendizaje automático, la toma de decisiones y el procesamiento inteligente de datos, pero con una huella ambiental mínima.

Los investigadores reconocen que la velocidad de conmutación todavía es inferior a la de los dispositivos más avanzados, aunque el funcionamiento en paralelo de múltiples unidades puede compensar esa limitación.

El equipo destaca que las “computadoras fúngicas” combinan tres factores clave para el futuro de la tecnología: sostenibilidad, bajo costo y adaptabilidad. Una fórmula que podría impulsar una revolución en la electrónica verde y en la manera en que concebimos los dispositivos del mañana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El aparato que más consume al calentar ambientes, seguro lo tenes en casa: cuál es

Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

¿Modo claro o modo oscuro?: cuál es mejor para la vista según expertos

¿Celular tradicional o plegable? Qué tecnología conviene comprar y por qué

Los koalas prefieren dormir antes que lidiar por un corazón roto

Las más leídas

Sin clases en Jujuy - Foto de archivo
Educación.

Esta semana los estudiantes de Jujuy solo tendrán 3 días de clases: qué días no habrá actividad escolar

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas

Granizo en Jujuy (imagen ilustrativa).
Tiempo.

Granizo en algunas zonas de Jujuy durante la tarde del domingo

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos
Policial.

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos

Lluvias récord en Jujuy: el acumulado del año supera ampliamente el promedio histórico
Pronóstico.

Lluvias récord en Jujuy: el acumulado del año supera ampliamente el promedio histórico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel