¿Modo claro o modo oscuro?: cuál es mejor para la vista según expertos

La mayoría de las personas alrededor del mundo están más divididos que nunca entre el modo oscuro o claro en los celulares . De todos modos, investigadores demostraron que entran en juego factores como el impacto emocional y la salud visual. Los detalles, en la nota.

Las aplicaciones como Instagram, WhatsApp o Gmail ofrecen a los usuarios la posibilidad de elegir entre el modo claro o el modo oscuro . Los sistemas operativos como iOS o Android también tienen esta opción.

Sin embargo, investigadores de la Mondragon Unibertsitatea puso a prueba el modo claro y oscuro de los celulares. El estudio cuenta con la participación de 141 voluntarios con edades comprendidas entre 18 y 61 años.

Los científicos utilizaron el Test de Asociación Implícita (IAT), una herramienta de psicología social para detectar la opción que prefiere el cerebro humano por defecto.

El tono claro se impuso de manera muy ajustada, los usuarios tienden a asociarlo con adjetivos positivos como “profesional”, “ordenado” o “seguro”.

También se hallaron diferencias por género: los hombres prefieren el fondo oscuro, mientras que las mujeres se inclinan por el claro. Quienes eligen la vista luminosa valoran la nitidez y la legibilidad, y quienes optan por la oscura destacan la estética o la sensación de descanso visual.

En ambientes con poca luz, el modo oscuro reduce los destellos y mejora la comodidad; en espacios iluminados, el fondo claro favorece el contraste. En el plano técnico.

En tanto, los expertos recomiendan ajustar el modo según la iluminación y el momento del día: oscuro para la noche o entornos tenues, y claro para el día o espacios luminosos.

El modo oscuro también podría alargar la batería en las pantallas OLED y reducir la fatiga ocular en condiciones de baja iluminación.

Uso frecuente de las pantallas: efectos en la salud visual

El uso excesivo de pantallas puede causar síndrome de visión por computadora o fatiga visual, manifestado como sequedad, ardor, enrojecimiento, visión borrosa y dolor de cabeza.

Para proteger la vista, se recomienda aplicar la regla 20-20-20, mantener una distancia adecuada, ajustar el brillo, parpadear con frecuencia y limitar el tiempo de uso, especialmente antes de dormir.

Dr. Douglas Wisner, jefe de cataratas y cuidado ocular primario en el Wills Eye Hospital, sostiene que la fatiga visual digital no suele ser un problema grave. Se trata de una consecuencia natural de forzar los ojos de una manera para la que no fueron diseñados.

En el caso de los niños, el uso excesivo de pantallas puede tener un impacto a largo plazo. Algunos estudios sugieren que la exposición prolongada a dispositivos electrónicos podría contribuir a la miopía infantil.