Cómo reducir el consumo de energía con los electrodomésticos

En este sentido, el especialista José Tamborenea, titular de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, destacó “No hay buenos usos y costumbres en la utilización de la energía. Falta educación en eficiencia energética".

“Hay poco uso racional. A veces se desperdicia energía”, dijo en diálogo con Canal 4, pero manifestó que eso puede cambiar con conductas individuales. “Además, la energía que derrochamos tiene un impacto negativo en el medio ambiente”.

El especialista recomendó ahorrar en cosas simples como no dejar las luces prendidas, apagar el televisor y no dejarlo en Stan By, al igual que el caloventor y otros electrodomésticos, además de evitar abrir mucho la heladera o dejar las puertas abiertas de la casa al refrigerar o calefaccionar los ambientes. “Eso es responsabilidad de cada uno”.

Desconectá para ahorrar

Algunos electrodomésticos consumen energía incluso cuando están apagados, y es crucial identificarlos. Entre ellos se encuentran computadoras, consolas de videojuegos, televisores de encendido instantáneo, sistemas de sonido envolvente y decodificadores de televisión por cable y satélite, así como cualquier dispositivo con un reloj digital incorporado.

Para combatir ese consumo, se recomienda desconectar los dispositivos que no estás usando, utilizar "zapatillas" para los que consumen energía inactivos, ajustar la configuración de energía en computadoras y televisores, y considerar el uso de temporizadores para controlar el consumo.

Consumo energético en el hogar:

Equipo de audio: Consumo promedio: 0.81 Kwh. Desconectar cuando no esté en uso.

Aire acondicionado: Consumo promedio: 63.22 Kwh. Desenchufar cuando no se usen y considerar ventiladores con temporizador.

Televisor: Consumo promedio: 23.63 Kwh. Desconectar televisores poco usados y ajustar la configuración de energía.

Computadora de escritorio: Consumo promedio: 32.40 Kwh. Apagar cuando no se use y utilizar "zapatillas".

Cargadores de celular: Consumo promedio: 6.30 Kwh. Desconectar cuando no se estén utilizando.

Computadora portátil: Consumo promedio: 3.46 Kwh. Desconectar el cable de la pared cuando no se esté utilizando.

Electrodomésticos de alto consumo

Algunos electrodomésticos, como el aire acondicionado central, termotanque eléctrico, secarropa, secador de pelo, estufa eléctrica, ventilador de techo, bombillas incandescentes, lavavajillas, cafetera, microondas e impresora láser, consumen cantidades significativas de energía. Se recomienda desenchufarlos cuando no se estén utilizando o utilizarlos de manera más eficiente para reducir costos.

La elección de electrodomésticos más eficientes al reemplazarlos también puede tener un impacto positivo a largo plazo en las facturas de energía.