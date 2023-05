Gabriela Cuellar, jefa de la Agencia de Delitos Complejos de la policía provincial, comentó en Canal 4 algunas recomendaciones para realizar compras. En primer lugar hacerlo en páginas oficiales y que estén verificadas , para identificarlas, la dirección del sitio en la barra de direcciones debe tener la imagen de un candado color gris o verde. Es importante que las mismas terminen en .com.ar y escribir la URL en el navegador. La página debe empezar con https:// para saber que es segura, si comienza con http://, no lo es. Es probable que lleguen al correo ofertas, sin embargo nunca hay que ingresar a un sitio que vende productos por internet desde un correo electrónico o desde un mensaje en aplicaciones de mensajería instantánea .

Una vez dentro de la página es recomendable ver el contenido que tiene la web, si el contenido es poco, no hay muchas categorías hay que sospechar. Y si te derivan a otro link o a otra cuenta tenes que saber que esa puede no ser verdadera. También hay que revisar los montos, la cantidad de cuotas y corroborar la oferta. Si la promoción es muy extravagante hay que sospechar y no dejarse llevar. Para esto también hay otras herramientas que permite revisar las variaciones de precio en el último tiempo.