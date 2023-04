Circula una nueva estafa que atenta contra los homebanking

Su modus operandi consiste en ingresar datos de entrada, como pueden ser fotos de personas reales, y el modelo ofrece como resultado nuevos rostros con características de apariencia real. A pesar de que estas funciones resultan óptimas para industrias como la de videojuegos o efectos visuales, su uso malintencionado trae aparejado grandes riesgos para los internautas.

"De hecho, estudios publicados ya daban cuenta a fines de 2021 que las imágenes creadas mediante Inteligencia Artificial son cada vez más convincentes y que existe un 50% de posibilidades de confundir un rostro falso con uno real", reveló ESET, una compañía de ciberseguridad.

El gran problema con esto es que los estafadores ahora tienen instrumentos de alta sofisticación para desplegar engaños cada vez más persuasivos. En este sentido, la compañía de ciberseguridad escribió "Pueden crear rostros de personas ficticias que luego son utilizados para armar perfiles de supuestos representantes de servicio al cliente de una empresa. Estos perfiles luego envían correos electrónicos de phishing a los clientes de esa empresa para engañarlos y hacer que revelen información personal".

Qué hacer frente a esta situación según las compañías de ciberseguridad

No compartas información confidencial: no compartas información personal o financiera con nadie que no conozcas, mediante ningún tipo de medio de comunicación o dispositivo.

Verificar la fuente: Asegurarse de que la fuente de la imagen es confiable y verificar la veracidad de dicha imagen.

Desconfiar siempre de las imágenes perfectas: Mayormente las imágenes generadas por estas tecnologías tienen un aspecto perfecto y sin defectos, por lo que es importante desconfiar de ellas.

Herramientas como Google Reverse Image Search en línea que pueden ayudar a verificar la autenticidad de imágenes y videos.

Actualiza permanentemente tus sistemas de seguridad: mantén tus sistemas de seguridad al día para protegerte contra virus, las estafas y el malware (o software malicioso).

Instala un antivirus de buena reputación: no solo ayudará a detectar código malicioso, sino a detectar sitios falsos o sospechosos.

Ponerse a prueba

ESET, una compañía especializada en ciberseguridad, alertó acerca de una tecnología que permite crear rostros ficticios y así engañar a millones de personas. A modo de comprobar cuan efectiva es esta amenaza, la firma presentó un desafío: "¿cuál de los siguientes rostros pertenece a una persona real?", escribió en su sitio web.

Si tu respuesta es la imagen de la derecha, bien podrías ser una víctima más de este nuevo engaño. A continuación, todos los detalles.

