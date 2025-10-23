El "Hombre Pájaro" de Netflix: esta es la verdadera historia de Richard Speck

Richard Speck , apodado el “Hombre Pájaro” , fue un homicida múltiple de Estados Unidos cuya vida y crímenes son retratados en la última temporada de la serie Monstruo , basada en hechos verídicos y disponible en Netflix. En esta producción, el actor Tobias Jelinek da vida a Speck , quien hace su aparición en el capítulo final.

En esta historia, es reflejado como un individuo fascinado por Ed Gein , el notorio asesino en serie y profanador de tumbas estadounidense.

Richard Benjamin Speck nació el 6 de diciembre de 1941 y falleció el 5 de diciembre de 1991 . Fue un asesino en serie estadounidense , responsable del asesinato de ocho mujeres durante la noche del 14 al 15 de julio de 1966 . Entre 1961 y 1966 , Speck había sido detenido más de 40 veces por delitos menores que incluían robos , falsificación , peleas y consumo excesivo de alcohol .

Sus víctimas eran estudiantes de enfermería del South Chicago Community Hospital en Chicago , a quienes secuestró, sometió a torturas , violó y apuñaló hasta matarlas . Aunque en total eran nueve , una de ellas logró ocultarse y escapar con vida.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Gloria Davy, Suzanne Farris, Mary Ann Jordan, Patricia Matusek, Nina Schmale, Pamela Wilkenning, Merlita Gargullo y Valentina Pasion, mientras que Corazón Amurao logró sobrevivir.

Tras cometer los crímenes, Speck huyó y permaneció prófugo durante varios días. En ese periodo, intentó quitarse la vida cortándose las venas en un hotel, pero fue atendido por un médico que reconoció su tatuaje y alertó a las autoridades.

Finalmente, Richard fue detenido el 17 de julio de 1966, apenas tres días después de los asesinatos. Además, fue acusado de otros tres homicidios y condenado a muerte; sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos revisó su sentencia antes de la ejecución, en 1972. Speck falleció en prisión en 1991.

Por qué Richard Speck es conocido como el "Hombre Pájaro"

Durante su tiempo en la cárcel estatal de Stateville, Richard se dedicaba a cuidar a varios gorriones que habían entrado en su celda, tratándolos como animales de compañía. Debido a que estos pájaros lo seguían y se posaban sobre él con frecuencia, comenzaron a apodarlo “Birdman” (el hombre pájaro).

No obstante, según declaró un testigo, Speck terminó matando a los gorriones cuando fue trasladado a otra celda y le informaron que no podía llevárselos consigo.