Google: se conocieron las preguntas más frecuentes de los argentinos

En cuanto a los líderes políticos, los más consultados fueron Javier Milei, Martín Insaurralde, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti.

Entre los sucesos más destacados de este año también figuraron ChatGPT, el conflicto en Israel-Gaza, la caída de un meteorito en Bariloche y el incidente del submarino Titanic.

image.png

Los intérpretes que generaron mayor curiosidad en el buscador argentino, por su parte, incluyeron a Taylor Swift, Luis Miguel, Shakira, Fito Páez y Peso Pluma.

Entre las consultas más relevantes también se encontraron la lamentable pérdida de la modelo Silvina Luna, la figura del actor estadounidense Matthew Perry, los artistas Huguito Flores y Ricardo Iorio, y por último, la actriz australiana Margot Robbie.

Otros de los términos de búsqueda destacados incluyeron las series y los programas televisivos más populares: Gran Hermano, The Last Of Us, Merlina, Got Talet Argentina y Traicionada.

Las películas más indagadas abarcaron Oppenheimer, Barbie, Rápidos y Furiosos X, Sonido de Libertad y Five Nights at Freddy's.

image.png

En las consultas que los usuarios habitualmente abordan con "¿Qué?" y "¿Cómo?" predominaron: ¿A qué hora juega Argentina?, ¿A qué hora es la despedida de Riquelme?, ¿Qué son los BRICS?, ¿Qué es el mieloma?, ¿A qué hora es el debate presidencial?, ¿Cómo van las votaciones?, ¿Cómo saber dónde voto?, ¿Cómo saber si me devuelven el IVA?, ¿Cómo salió el Inter de Miami? y ¿Cómo comprar dólar MEP?

Google: ranking completo de Acontecimientos

ChatGPT

Padrón Electoral

Resultados Elecciones 2023

Debate Presidencial

Balotaje

¿Quién va ganando las elecciones?

image.png

Boca de urna

Elecciones en Córdoba

Propuestas de Javier Milei

Elecciones Santa Fe

Políticos

Javier Milei

Martín Insaurralde

Sergio Massa

Patricia Bullrich

Juan Schiaretti

Lilia Lemoine

image.png

Sergio Berni

Carlos Melconian

Victoria Villarruel

Myriam Bergman

Series y programas de TV

Gran Hermano

The Last of Us

Merlina

Got Talent Argentina

image.png

Traicionada

División Palermo

Sex Education

Bailando 2023

Black Mirror

MasterChef

Películas

Oppenheimer

Barbie

Rápido y Furioso

Sonido de Libertad

Five Nights at Freddie´s

Guardianes de la Galaxia 3

image.png

Avatar 2

La Monja 2

Cuándo acecha la maldad

The Whale

Deportes

Inter Miami

Boca vs. Fluminense

Argentina vs. Uruguay

Mundial de Rugby

Los Pumas

image.png

Mundial Sub-20

Curazao

Manchester City

Eliminatorias

Mundial Femenino

Música y Artistas

Taylor Swift

Luis Miguel

Shakira

Fito Páez

Peso Pluma

image.png

Chano

Milo J

Anuel

La Joaqui

Roger Waters

¿Qué?

¿A qué hora juega Argentina?

¿A qué hora es la despedida de Riquelme?

¿Qué son los BRICS?

¿Qué es el mieloma?

¿A qué hora es el debate presidencial?

image.png

¿Qué pasa si no voy a votar?

¿Qué es la leucemia?

¿Hasta qué hora se puede votar?

¿A qué hora juega el Inter de Miami?

¿A qué hora juega Argentina Sub-20?

¿Cómo?

¿Cómo van las votaciones?

¿Cómo saber dónde voto?

¿Cómo saber si me devuelven el IVA?

¿Cómo salió el Inter de Miami?

¿Cómo comprar dólar MEP?

¿Cómo se llama la novia de Gerard Piqué?

image.png

¿Cómo votar?

¿Cómo votar en Gran Hermano?

¿Cómo salió San Lorenzo?

¿Cómo sacar captura de pantalla en PC?